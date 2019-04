28-a. barclays y credit suisse dan opciones a un acercamiento entre psoe y ciudadanos si fracasa la coalición de izquierdas

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

Los bancos de inversión BARCLAYS (BARC.LO )y Credit Suisse ven opciones a un acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos si el partido de Pedro Sánchez fracasase en conformar Gobierno en una coalición de izquierdas donde, además de Unidos Podemos, tendría que atraer a los nacionalistas PNV y ERC para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Credit Suisse reconoce que "políticamente puede resultar difícil" después de que Pedro Sánchez y Alberto Rivera lleven semanas descartando un acuerdo y siendo la alianza "más probable" con Podemos, con el que el Ejecutivo socialista ya pactó algunas medidas del Presupuesto de 2019; y junto a partidos nacionalistas que han "insinuado" su disposición a ayudar.

"Sin embargo, no descartamos que, debido a cuestiones separatistas no resueltas, en particular la demanda de referéndum (que Sánchez descartó), ERC se aleje en algún momento. En ese caso Sánchez podría iniciar conversaciones con el líder de Ciudadanos, Rivera, o nuevas elecciones", estima el banco suizo en un análisis emitido hoy sobre los comicios.

Los expertos de Barclays comparten el argumento y consideran que la hoy difícil coalición del PSOE con Ciudadanos sería "más amigable con el mercado". "Esta opción solo podría ocurrir si las discusiones con la izquierda y los partidos nacionalistas fracasan. Además, Ciudadanos tendría que eliminar su veto contra Pedro Sánchez", agrega el banco británico en otro informe.

El diagnóstico de ambos bancos coincide también en la convicción de que las elecciones municipales y europeas convocadas para el próximo 26 de mayo "probablemente retrasarán las discusiones" sobre la conformación de la citada coalición de Gobierno.

Los analistas de Barclays creen que hasta el veredicto final del juicio del 'procés', que se espera para junio o julio, es "probable que desempeñe un papel en la decisión final de los partidos nacionalistas".

"En general, esperamos que la incertidumbre política persista durante varias semanas, si no meses, en medio de los intentos de formar una coalición y decidir su programa político y económico", augura.

No obstante, Barclays subraya que hay un "lado positivo" dentro de toda esta incertidumbre y es que España sigue creciendo y lo continuará haciendo a un ritmo superior al de otras grandes economías de la zona euro como Francia, Alemania o Italia. "Por lo tanto, pensamos que los mercados no reaccionarán muy negativamente a la incertidumbre política en las próximas semanas, ya que otros países también tienen sus propios problemas políticos", augura.

(SERVIMEDIA)

29-ABR-19

ECR/caa