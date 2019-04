28-a. pepe álvarez pide que "ningún trabajador" se quede en casa este domingo, porque "los que no quieren avanzar seguro que sí van a votar"

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió este viernes de que "ningún trabajador debería quedarse en casa" este domingo, porque "los que no quieren avanzar, los que quieren que todo siga igual, seguro que sí van a votar".

Así se expresa Álvarez en una nueva entrada en su blog, Valor Sindical, donde lamenta que "hemos vivido una campaña electoral llena de mentiras, medias verdades, desmentidos, que ocultan el fondo de las cuestiones que afectan e importan a las personas, y que parece que persiguen desanimar a la gente para que no participen en las elecciones".

En esta línea, añade que "hay que reconocer que vamos a votar sin tener conocimiento cierto de la mayoría de las propuestas de los partidos políticos de centro derecha que concurren en estas elecciones generales. Por ejemplo, de qué van a hacer con el empleo, con el mercado laboral. Aunque sí sabemos lo que haría la extrema derecha".

Asimismo, alerta de que "sí hemos oído hablar de la propuesta de un contrato único, en varias versiones incluso. Pero no les hemos escuchado decir lo que verdaderamente significa: que dejará de haber unos contratos precarios y otros con derechos y dignos porque todos los contratos serán precarios".

"Por eso será único. Y los primeros en sufrir sus consecuencias serán jóvenes y mujeres, que verán cómo serán condenados a la precariedad laboral en la que ya viven, porque no habrá otra forma de contratación y no podrán aspirar a nada mejor porque no lo habrá", prosigue.

Por otro lado, considera que "también estas elecciones nos jugamos derechos y libertades, muchos ya recortados, sesgados, en retroceso o riesgo. La igualdad de las mujeres, el derecho al aborto y otras cuestiones ni siquiera se han puesto encima de la mesa, como otros muchos derechos y libertades que están en cuestión o han sido recortados y que son la seña de identidad de mucha gente de este país, que sentía con orgullo que formaba parte de un país a la vanguardia en esa materia y que siente ahora que retrocedemos en ellos".

Concluye que "no podemos ir a votar con miedo, sino con ilusión y esperanza. Esperanza de que se pueden cambiar las políticas y recuperar derechos y adquirir otros nuevos y conseguir devolver a los ciudadanos libertades sesgadas en la última década".

26-ABR-19

