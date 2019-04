EEUU y China entrarán en una "guerra fría" si no logran un acuerdo comercial

A la espera de lo que pueda ocurrir a partir de la próxima semana, cuando Washington y Pekín celebrarán una nueva ronda de negociaciones comerciales, la última edición de las Perspectivas sobre Seguridad Económica del gigante asiático advierten que una futura escalada de las tensiones arancelarias entre ambos países desataría una "guerra fría" económica.

Al menos eso determina el último análisis realizado por Liu Wei, consejero de política monetaria para el banco central chino, y Su Jian, profesor de la Universidad de Pekín, a través de datos y expertos de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Centro de Información Estatal y la Academia China de Ciencias Sociales.

Las tensiones comerciales junto con lo que se considera una burbuja inmobiliaria, un nivel excesivo de deuda local y el desempleo, entre otros asuntos, se postulan como los principales riesgos para "seguridad económica" del gigante asiático, según recoge el South China Morning Post haciendo alusión a este informe.

"Si la fricción comercial se intensifica aún más, podría llevar a una nueva guerra fría", advertía el documento, donde se aseguró que China se encuentra en una encrucijada con respecto al comercio internacional. Éste será un factor clave que influirá en la tendencia a medio y largo plazo de la economía china.

El 30 de abril está previsto que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el representante comercial del país, Robert Lighthizer, se reúnan con el viceprimer ministro chino Liu He, quien a su vez viajará a Washington la semana del 8 de mayo. El presidente de EEUU, Donald Trump, necesita que las negociaciones con China lleguen a buen puerto para apuntarse un tanto a medida que la carrera a la Casa Blanca el próximo año se intensifica.

A la veintena de aspirantes demócratas por la nominación del partido se sumó este jueves el ex vicepresidente Joe Biden. "Los valores fundamentales de esta nación, nuestra posición en el mundo, nuestra democracia, todo lo que ha hecho América está en juego. Por eso anuncio mi candidatura para la Presidencia de Estados Unidos", escribió Biden en Twitter.

The core values of this nation our standing in the world our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3