Eurona advierte del daño al turismo rural por la falta de cobertura de internet en la españa despoblada

Eurona, operador de telecomunicaciones por satélite, alertó hoy, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, sobre los efectos negativos que tiene para el turismo rural la cobertura deficiente de Internet en la España despoblada o en zonas de difícil acceso por su orografía.

Eurona señaló en un comunicado que la desconexión no solo afecta a los 10 millones de personas que todavía no tienen acceso a Internet en el ámbito rural, sino que se está convirtiendo en una "traba para el turismo rural, que ya no entiende la experiencia de viaje sin estar conectado".

Eurona reclama un pacto de Estado que promueva medidas viables contra el fenómeno de la despoblación más allá de la campaña electoral, y que plantee, entre otras medidas, la colaboración público privada para la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias para garantizar el derecho universal de todos los ciudadanos a estar conectados a Internet.

Según el consejero delegado del operador, Fernando Ojeda, "cuando hablamos de infraestructuras siempre pensamos en vías de tren o carreteras, pero las autopistas de la información como Internet son igualmente importantes y cohesionadoras en estas zonas, al convertirse en una fuente de oportunidades ya no sólo para sus habitantes y para colectivos vulnerables como las mujeres y los jóvenes, sino también para sus negocios, como todos aquellos vinculados al turismo".

Ojeda recuerda que a pesar de la falta de infraestructuras de telecomunicaciones en estas zonas, ya existen alternativas subvencionadas con ayudas públicas para conectarles a Internet de forma inmediata como el satélite, cuyo carácter global o su capacidad para ofrecer cobertura al 100% de la población y en cualquier zona, por recóndita que sea, garantizan el acceso a Internet de banda ancha a todos los ciudadanos multiplicando las oportunidades de supervivencia del mundo rural.

17-ABR-19

