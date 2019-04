Podemos pone en peligro casi 6.000 millones de inversión extranjera

Una de las medidas del programa electoral de Unidas Podemos de cara a las elecciones generales del 28 de abril puede tener un efecto catastrófico en la entradas de capital foráneo en España. La formación propone poner fin al "régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE)", unas sociedades que movieron casi 6.000 millones de euros en 2018, lo cual supone el 11% del total de inversión extranjera bruta en nuestro país.

A pesar de que no son tan conocidas como sus primas hermanas, las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y los fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria (socimi), las ETVE existen en el territorio nacional desde 1995, y se crearon a imagen y semejanza de figuras similares de otros países de la Unión Europea. Sirven para la gestión y administración de valores de entidades no residentes dentro de las fronteras españolas y permiten la exención fiscal de dividendos, por lo que suelen ser empleadas por inversores extranjeros para desarrollar sus inversiones internacionales, sin tener que tributar por las rentas derivadas de las mismas gracias a los tratados de doble imposición.

De hecho, hay quien las cataloga como "paraísos fiscales españoles para sociedades no residentes", según fuentes fiscalistas. No hay ningún tipo de control especial sobre ellas -no son vigiladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo - y el Ministerio de Hacienda no tiene datos de cuántas puede haber en España.

Con todo, sí se sabe cuánto capital manejan. El años pasado movieron 5.975 millones de inversión extranjera, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Una cantidad que peligra si Unidas Podemos cumple con sus planes. "La supresión de este régimen eliminaría un potencial interés para la inversión en España, que repercutiría negativamente en la economía nacional y en el atractivo de nuestro país como plataforma de inversión internacional", explica Javier Lucas, socio del área Tributaria de Ceca Magán Abogados.

Unidas Podemos mete las ETVE en el mismo saco que sicav y socimi, que define como "paraísos fiscales interiores en forma de privilegios de ciertos esquemas societarios".

Inversor nacional

Sin embargo, Lucas aclara que este no es el caso de las ETVE, que "solo aportan ventajas al inversor extranjero. Este régimen ha sido utilizado con frecuencia por grupos internacionales para canalizar su inversión en Latinoamérica, aprovechando también la amplia red de convenios que tiene firmados España con los países de este territorio para evitar la doble imposición".

Lo cierto es que, por lo pronto, la formación que lidera Pablo Iglesias se ha quedado sola en su promoción de medidas contra este tipo de entidades. De hecho, uno de los aspectos más llamativos del programa del PSOE es que no se hace mención expresa sobre tomar medidas contra ellas.

En cambio, cabe recordar que en el proyecto de Presupuestos, que ni siquiera llegó a ser votado en el Congreso y que sirve como columna vertebral económica para el programa socialista, sí que recogía medidas para estas entidades, como un gravamen especial para las socimis y mayor vigilancia de Hacienda sobre las sicav.