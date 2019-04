28-a. iglesias postula su propuesta de empresa pública de energía frente a la "traición a españa" de las puertas giratorias

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, desarrolló este miércoles la propuesta de una empresa pública de energía que incluye el programa electoral del partido, y argumentó que "para defender España hay que crear herramientas públicas para defender a la gente", mientras que privatizar los sectores estratégicos y "operar en la puertas giratorias" como numerosos dirigentes de los partidos es "traición a España".

Iglesias centró en esta propuesta su intervención en un acto de precampaña en la Universidad de Málaga, que comenzó citando el artículo 128 de la Constitución, que subordina la riqueza del país al interés general y reconoce al sector público la facultad de intervenir frente al monopolio.

Recordando el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona (ya no citó al de Madrid), Iglesias postuló "una gran empresa estatal" llamada Red Pública que comercializará únicamente energías renovables, creará plantas solares y puntos de carga para los coches eléctricos y asumirá el control de los saltos hidrológicos a medida que caduquen las concesiones y también las redes de distribución.

Una idea que enlazó con las de "soberanía y patria", argumentando que "para defender España hay que crear herramientas públicas para defender a la gente y no entregar su riqueza a los amigos del poder".

"Lo contrario a defender España es privatizar la energía. Sentarse no en los consejos de administración sino frente a los consejos de administración. Operar en las puertas giratorias, eso sí es traición a España", proclamó.

DATOS

Citó también el 90% que ha subido la factura eléctrica en 15 años, que Endesa, Iberdrola y Naturgy (antes Gas Natural) copen más el 85% del mercado y tuvieron en 2018 un total de 6.000 millones de beneficios. Después recordaría las sanciones que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia han puesto sólo en el último año a estas tres empresas y que sólo han supuesto el 0,003% de sus beneficios.

"Les sale a cuenta", lamentó. "Y seguirán riéndose de todos los ciudadanos mientras no haya un Gob que se siente de igual a igual con ellas y no tengan la mochila llena de puertas giratorias".

Iglesias enumeró la larga lista de políticos del PP, PSOE, Convergència y el PNV que han acabado en consejos de administración de estas empresas y sentenció: "Las puertas giratorias son corrupción legal e institucionalizada. Hasta que no acabemos con ellas, hasta que no se prohíba que los exministros puedan acabar en consejos de administración no va a bajar la factura de la luz". Algo que sólo ocurrirá, insistió, si gobierna Unidos Podemos.

El líder de Podemos describió la historia de las eléctricas como "una historia de mentira, manipulación y estafa", y también como "la historia del fracaso de las privatizaciones", tras las cuals "los beneficios los pierde la gentes y los ganan los accionistas", mientras los empleados "trabajan en condiciones mucho más precarias".

"Oligopolio y factura más cara, éste es el resultado de la privatización", sintetizó, tras lo cual propugnó que "la sociedad tiene que recuperar el control", para bajar la factura y asumir la transición energética, algo que las empresas privadas centradas en su beneficio no acometerán nunca.

(SERVIMEDIA)

10-ABR-19

KRT/gja