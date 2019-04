Trump confirma la imposición de 11.000 millones de dólares en aranceles a la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes la imposición de aranceles a la Unión Europea por valor de 11.000 millones de dólares, propuesta por la Oficina del Representante de Comercio de EEUU (USTR) este lunes, debido a las ayudas públicas recibidas por la aeronáutica Airbus.

"La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha establecido que los subsidios de la Unión Europea a Airbus afectaron negativamente a Estados Unidos, ¡que ahora impondrá aranceles a productos europeos por valor de 11.000 millones!", escribió Trump a primera hora de la mañana de este martes en su cuenta personal de Twitter.

El mandatario concluyó su mensaje asegurando que durante "muchos años" la UE "se ha aprovechado" de Washington en materia comercial, por lo que bramó: "¡Pronto se va a acabar!".

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!