Juan López-Dóriga: "Las empresas españolas seguirán contribuyendo ala prosperidad de México"

El embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez, departió con EconomíaHoy.mx/elEconomista sobre la importancia de la relación bilateral entre ambos países, que describe como "familiar", y cuyo calado va más allá de coyunturas políticas. Latinoamericanista de carrera, se estrenó hace solo cinco meses en el encargo y asegura que los Gobiernos de ambos países apuestan por la inversión y el trabajo conjunto para ampliar el soporte institucional para las 6.300 empresas españolas instaladas en México.

¿Cuál es el balance de los primeros cinco meses que han transcurrido desde que accedió a su cargo en México?

Mi llegada ha coincidido con un cambio de Gobierno en México y mis primeras prioridades eran establecer contacto con las nuevas autoridades mexicanas y pasar el mensaje de que México nos importa. Estuvo Su Majestad el Rey en la toma de posesión (de Andrés Manuel López Obrador, AMLO) y el presidente del Gobierno fue el primer jefe de un Ejecutivo en venir a hacer una visita oficial con ese mensaje. Las relaciones entre España y México son tan profundas, tan intensas, que podríamos decir que tenemos una relación especial, a veces hasta familiar.

En la reciente visita del presidente Pedro Sánchez hubo ciertos guiños de identificación con el presidente López Obrador como gobiernos con una agenda social en común. ¿Esto detonará en algún proyecto en concreto?

Esa preocupación por la inclusión social está en la base del modelo no español, sino europeo. El hecho de que haya nuevas fuerzas políticas que lleguen al poder y manifiesten un interés por aproximarse a este modelo evidentemente a todos los europeos nos interesa. Este viaje del presidente era para marcar la importancia política de nuestra relación, se produjo solo dos meses después de la toma de posesión y en ese viaje se acordó que la comisión binacional se reuniera en el segundo semestre del año. El viaje del presidente era para enviar ese mensaje político y ahora descenderemos al detalle con detalles y cosas concretas en esa reunión de la binacional.

Hay inquietud sobre el papel de la inversión española en México ante la llegada de la nueva Administración. ¿Cree que hay motivos para la preocupación?

Me gustaría recordar el mensaje conjunto que dio con la presidenta de una importante empresa española un poco antes: México da la bienvenida a las empresas españolas, México necesita inversión para crecer, para generar empleo. Ese es el mensaje que se llevaron las empresas españolas que vinieron aquí. Solo quiero recordar la importancia de la presencia: hay 6.300 empresas españolas, hay un stock de inversión de 65.000 millones de dólares, siguen llegando empresas y tenemos una relación económica extraordinaria. El fenómeno más importante que se está produciendo ahora, después de esta llegada en masa de empresas españolas en estos últimos años, es la llegada de la inversión mexicana a España, que ayuda a que todo se perciba como una relación muy equilibrada. Hay ya 30.000 millones de dólares de inversión mexicana en España y yo creo que es una relación que beneficia a las dos partes, con muchísimo recorrido y deberíamos esforzarnos en llegar adonde podamos.

Hoy, 12 de marzo, se llevará a cabo el Encuentro para la Inversión España-México. ¿Cuál es la importancia que le atribuye a un evento de este calado?

Se trata del cumplimiento de un anuncio que hicimos con motivo de la visita del presidente. Nuestra relación económica es muy impresionante, pero no queremos quedarnos parados, queremos seguir trabajándola. Éste es un foro para eso, para atraer nuevas empresas españolas a México y que vean las oportunidades que hay aquí. Vendrá de nuevo la ministra de Industria y Comercio. Tenemos el Icex y la Cámara de Comercio, una de las más antiguas e importantes que España tiene en el mundo. Tenemos una de las oficinas comerciales más potentes de toda la red. El soporte institucional para las relaciones económicas sigue ampliándose porque la relación lo merece.

¿Qué pueden esperar los mexicanos del momento político que viene a España en abril? ¿Qué garantías hay para la relación bilateral, sea cual sea el resultado el 28-A?

Pase lo que pase en las elecciones, México seguirá siendo una prioridad. Las empresas españolas llevan aquí muchísimo tiempo. Empezaron a invertir incluso antes de que se produjeran ciertas reformas y su voluntad ha sido siempre de permanencia y de apuesta a largo plazo por México y por lo tanto no son empresas que van a estar entrando y saliendo según vaya la coyuntura, sino empresas firmemente comprometidas con el país.

¿La Embajada está trabajando en el tema de la inversión española en la obra cancelada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o de la participación de empresas españolas en el proyecto del Tren Maya?

Respecto al aeropuerto, había empresas españolas, en efecto. En los contratos que firmaron estaba prevista la cláusula de terminación anticipada. Así se ha hecho y no me ha llegado hasta el momento ninguna inquietud sobre el cumplimiento de lo que estaba previsto. Respecto al Tren Maya, sé que hay empresas españolas interesadas. Todavía no tengo más que referencias sobre que al parecer hay un par de grupos a los que les interesaría participar, pero la licitación correspondiente no ha salido.