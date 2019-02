El Gobierno afirma que no habrá decretos "testimoniales" y que tendrán amarrados los apoyos parlamentarios

Pedro Sánchez y sus ministros no se plantean otra estrategia de cara a las semanas que quedan hasta las Elecciones Generales del 28 de abril que no sea "seguir gobernando" a través de las herramientas legislativas que le quedan en la mano: los reales decretos ley (RDL).

En este sentido, José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, ha asegurado hoy que "el Gobierno no se plantea RDL testimoniales, sino que puedan ser convalidados por el Congreso" o, en su caso, por la Diputación Permanente si se han disuelto ya las Cortes, algo previsto para el 5 de marzo.

Con todo, Ábalos, en la rueda de prensa celebrada en Ferraz, no ha aclarado qué contenido tendrán los RDL que se saquen hasta el 28-A, aunque sí dejó claro que contarán con los apoyos políticos necesarios para salir adelante. Este es el caso, por ejemplo, del RDL que se prevé que el Consejo de Ministros apruebe para la derogación parcial de la reforma laboral de Mariano Rajoy, medida para la que ya se contaría con el respaldo de Unidos Podemos, PNV y los partidos independentistas.

Careos en los debates

Por otro lado, y de cara a los comicios de finales de abril, Ábalos no descartó que Pedro Sánchez debata con Santiago Abascal, líder de Vox, en una de las citas que están organizando los medios de comunicación. "No vetamos a nadie y no vamos a negar el debate con nadie". Además, ha dicho que los socialistas mantenían una "actitud positiva sobre un debate a dos con Casado".

También ha tenido unas palabras sobre el rechazo de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, a la propuesta de Cristina Narbona, presidenta del PSOE, de no cerrar las puertas a un futuro pacto. "Rivera se reduce a ser el eco de Vox", ha considerado. "La respuesta de Rivera ha sido rápida, pero no creo que lo haya pensado bien. ¿Es definitiva? Tengo mis dudas todavía".

Sobre el valor añadido que puede suponer la llegada de Inés Arrimadas, principal espada de Ciudadanos en Cataluña, a la política nacional para la formación naranja, ha considerado que "no ha contribuido a la mejora de Cataluña" y que la formación, igual que en general la derecha, "necesita de Puigdemont para seguir tirando del cuento".

Naturaleza de los acuerdos

Por otro lado, y con el horizonte electoral próximo, Ábalos ha considerado que "el límite de los acuerdos estará en el respeto al espíritu de la Constitución", que van a ser los márgenes en los que se va a mover el PSOE.

En cualquier caso, de cara a un posible pacto de Gobierno - un escenario que el PSOE por lo pronto no contempla - , ha recordado que sobre una cuestión así "debe pronunciarse la propia militancia".

Por otro lado, no ha aclarado el futuro político del ministro de Exteriores Josep Borrell. "Espero que todas las expectativas que hay puestas en él tengan algún rendimiento", sin comentar si finalmente formará parte de las listas de las elecciones generales o comandará las europeas.