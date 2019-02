Reino Unido se quedará sin acuerdo comercial con Japón y Corea del Sur con un Brexit caótico

El Gobierno de Theresa May confirma que no podrá renovar los acuerdos comerciales con Japón, Corea del Sur y así hasta con 40 países si se produce una salida sin acuerdo de la Unión Europea.

Reino Unido se beneficia de unos 40 acuerdos de libre comercio con 70 países gracias a su pertinencia a la Unión Europea. Pero su permanencia se terminará el próximo 29 de marzo, haya acuerdo o no con Bruselas. Según las cifras que manejan Bloomberg, representan más del 10% del negocio exterior de Reino Unido.

El secretario de Estado de Negocios, Greg Clark, ya lo deslizó a principio de semana y hoy se ha confirmado en un documento presentado por el Ejecutivo de May en el parlamento, al que ha tenido acceso Reuters. Hasta ahora Londres solo tiene asegurada las relaciones comerciales con Suiza, Chile, las Islas Feroe, Israel y Palestina.

El acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Japón entró en vigor a principio de año y el documento recoge que no habrá renovación del acuerdo tras el día de salida. El ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, ha asegurado durante meses que las relaciones comerciales con otros países fuera de la Unión Europa no se verían afectadas, aunque no hubiera acuerdo.