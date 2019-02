Montero recuerda que se valorará la creación del impuesto a la banca en función de la aportación del sector en 2019

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó este martes a Unidos Podemos que el Gobierno valorará si retoma la idea de implantar un impuesto a la banca después de que termine 2019 y se conozca la aportación del sector financiero a la recaudación a través del Impuesto de Sociedades y el de transacciones financieras.

Montero respondió así durante la sesión de control al Gobierno en el Senado a una pregunta de la senadora Idoia Villanueva, de Unidos Podemos, sobre "si el Gobierno va a defender el impuesto a la banca, teniendo en cuenta que todo el sistema fue rescatado, directa o indirectamente, con aportaciones de fondos públicos y con los apoyos extraordinarios del Banco Central Europeo".

En su respuesta, la ministra criticó su pregunta a la senadora de la formación morada al recordarle que "el Gobierno va a hacer lo que se firmó" en el acuerdo cerrado con Unidos Podemos, que establece que "una vez transcurrido 2019 se verá la aportación del sector financiero a través del impuesto de sociedades y transacciones financieros y se analizará la posibilidad de retomar en los años venideros el impuesto a la banca". "Vamos a hacer exactamente lo que firmamos", añadió.

"No entiendo qué me quiere decir, ¿que no cumpla el acuerdo con Podemos? Que usted no comparte lo que su formación firmó con este Gobierno?", afirmó la ministra, que concluyó su intervención asegurando que "las entidades financieras son necesarias para el funcionamiento democrático y de la economía" y que es preciso "que contribuyan con justicia en el proceso social en proporción al volumen de su negocio y de su capacidad".

Por su parte, Villanueva recordó que el rescate a la banca ha supuesto, citando datos del Banco de España, 60.600 millones de euros perdidos, mientras que el sector finalizó 2018 con su mejor trimestre desde 2009, con 4.000 millones de beneficios.

Así, indicó que el rescate es "un regalo para aquellos que han infligido muchísimo dolor y sufrimiento a las personas más vulnerables" y criticó que "el dinero público que dimos al sistema financiero ha sido dado sin capacidad de fiscalización ni de dirección ni de saber cómo va a ser usado".

Por último, en relación al acuerdo para aumentar el impuesto de sociedades e implantar el impuesto a las transacciones financieras, la senadora de Unidos Podemos consideró que es algo "tímido e insuficiente" y que "España no se puede permitir seguir con los excesos de la banca ni subvencionando a los ricos".

05-FEB-19

