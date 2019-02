Montero niega que el caso de pepu hernández sea como el de màxim huerta porque no hubo intención de pagar menos

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó este martes que el caso sobre el uso de una sociedad mercantil por parte de Pepu Hernández sea como el del exministro Màxim Huerta, al considerar que "en ningún momento su intención fue pagar menos impuestos" y que "está todo correcto".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Montero respondió así al ser preguntada por las informaciones publicadas acerca del uso por parte de Pepu Hernández, exseleccionador nacional de baloncesto y candidato en las primarias del PSOE para las elecciones municipales, de una sociedad con la que tributó derechos de imagen y de autor.

Montero aseguró no conocer exactamente el caso más allá de las informaciones publicadas, pero recordó que "es legal generar una sociedad patrimonial o mercantil que administre los derechos de imagen o cualquier otro tipo de actividad económica", añadiendo que su uso es "muy frecuente" en profesionales del mundo del deporte o que realizan conferencias, como en el caso de Hernández.

"Sus portavoces han trasladado que están al corriente con la Agencia Tributaria, que está todo correcto y no hay ningún problema de que alguien haya querido defraudar o pagar menos impuestos", indicó la ministra.

Así, preguntada por la contradicción de presentar como candidato a Hernández respecto a unas antiguas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, en las que se mostraba en contra del uso de este tipo de mecanismos, Montero respondió que lo que Sánchez criticó "es que se deriven ingresos retributivos a través de sociedades para no pagar IRPF". "Este no es el caso", aseguró, para concluir añadiendo que se trata de un "acto legal", que Hernández "no está en deuda con la Agencia Tributaria" y que "en ningún momento su intención fue pagar menos impuestos".

05-FEB-19

