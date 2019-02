Gonzalo cree que la propuesta de los taxistas "no soluciona, genera problemas"

Algete, 4 feb (EFE).- La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha apuntado que la Comunidad debatirá esta tarde "en detalle" la propuesta de los taxistas, de la que ha dicho que es una propuesta "que no soluciona, sino que genera problemas" a la "tra parte del problema", los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Así se ha manifestado Gonzalo tras participar en Algete en un encuentro con los alcaldes de la zona norte de la Comunidad, donde ha aseverado que "ya son muchos días de huelga" del taxi, ante lo que el Gobierno regional va a "seguir de la mano y buscando soluciones" que sean "reales" para dar ese servicio público.

Gonzalo ha añadido que la Comunidad no va colaborar en "generar problemas" a las VTC, y ha apostillado que su Ejecutivo "no va a hacer lo que ha hecho Cataluña, que es echar a miles de trabajadores" que "no pueden tener un trabajo digno y dar un servicio público".

No obstante, ha indicado que la de esta tarde será una reunión "donde no puede haber otra cosa que afecte en positivo al sector del taxi", que está pasando por "una situación complicada".

También ha recordado que a lo largo de esta legislatura el Gobierno se ha reunido con el sector del taxi en 54 ocasiones, y que ella ha participado en ocho de ellas.