Ángel Garrido: El Gobierno de Sánchez no ayuda en nada a crear empleo

Majadahonda, 4 feb (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez no "ayuda en nada" a la creación de empleo porque no genera "estabilidad" y eso es una "debilidad" para los mercados.

Garrido ha realizado esta valoración de las cifras del paro que muestran que la región aumentó en enero en 11.308 personas, un 3,33 % más, lo que deja la cifra de desempleados en la Comunidad de Madrid en 350.606 personas.

Tras visitar el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, el dirigente regional ha recalcado que enero es un mes "tradicionalmente malo" para los datos de empleo aunque el incremento del 3 % en la región es menor que el de la media en los últimos diez años.

"La Comunidad de Madrid sigue comportándose bien respecto a la creación de empleo", ha declarado Garrido a la prensa.

Sin embargo, ha criticado que el Gobierno de España no "ayuda en nada a la creación de empleo porque no genera algo fundamental" que es la "estabilidad", algo que genera "debilidad" en los mercados. En su opinión, "eso ayuda a que las cosas no vayan bien".

No obstante, ha defendido que la Comunidad de Madrid "todavía responde mejor que el resto del país a esta situación".