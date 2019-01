Ábalos: "no me extraña nada la situación que vive madrid", porque "ya se nos dijo" que no iban a regular las vtc

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, afirmó hoy en el Congreso de los Diputados que "no me extraña nada la situación que vive Madrid, porque ya se nos dijo que no iba a asumir" la competencia regulatoria de las licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC), y recordó que si no se hace nada dichos vehículos dejarán de estar facultados para prestar servicio en su territorio cuando se cumplan los cuatro años de moratoria.

En una comparecencia en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja, el titular de Fomento apuntó que la normativa aprobada en octubre "nunca obligó ni obliga a regular", pero establece que cuando concluya la moratoria las VTC solo podrán prestar servicios entre comunidades autónomas partiendo del territorio donde estén concedidas.

"Si no quieren regular, lo que puede pasar es que no dejarán prestar servicio a las VTC en su ámbito", reiteró el titular de Fomento, quien defendió su decisión de que sean las autonomías y los ayuntamientos los que regulen estos servicios.

Por otro lado, atribuyó a la inacción del anterior Gobierno del PP más de la mitad de las 12.000 autorizaciones existentes actualmente en España, ya que recordó que no fue hasta noviembre de 2015 cuando el anterior Ejecutivo dio rango de ley a la proporción de una VTC por cada 30 taxis, limitación que fue validada por los tribunales en julio de 2013, tras su anulación por parte de la 'ley ómnibus' de 2009 promovida por el anterior Gobierno socialista.

Ábalos, quien vinculó esa demora con "el afán liberalizador que prevalecía en esos años", denunció que ese retraso de dos años y medio facilitó que los tribunales pudieran resolver a favor de los titulares de las licencias.

