Función pública asegura que no negociará la jornada de 35 horas en todas las administraciones mientras la ley no lo permita

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, afirmó este jueves que el Gobierno "no se plantea no cumplir la ley" y "mientras la regla de gasto establezca que no se puede negociar la jornada de 35 horas, no la negociaremos".

Así lo dijo el secretario de Estado en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados, en la que compareció para dar detalle de los presupuestos de su departamento.

Benedicto se refirió a la jornada laboral de 35 horas semanales que los sindicatos reclaman negociar y aseguró que "este Gobierno no se plantea no cumplir la ley".

En este sentido, agregó que "mientras la regla de gasto establezca que no se puede negociar la jornada de 35 horas, no la negociaremos".

El acuerdo suscrito en marzo entre el Gobierno anterior y los interlocutores sociales que el actual Ejecutivo está cumpliendo recoge que la jornada ordinaria de trabajo común a todas las administraciones públicas será de 37,5 horas semanales, pero cada administración, previa negociación colectiva, podrá establecer otras jornadas ordinarias de trabajo "siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto".

El secretario de Estado señaló que sí que se están negociando diversos aspectos con los representantes de los empleados públicos como el convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que afecta a 36.000 trabajadores.

Benedicto aseguró que "nunca en ocho meses se ha hecho tanto por la política de recursos humanos en la Administración General del Estado" y defendió que "este es un presupuesto para crecer", por lo que pidió el apoyo a los grupos parlamentarios.

