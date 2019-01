Goirigolzarri (bankia) se distancia del escándalo en bbva por las escuchas: "ni conocimos ni participamos en nada"

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se distanció hoy del escándalo de las escuchas que vinculan al BBVA (BBVA.MC )con el excomisario José Manuel Villarejo. "No conocimos ni participamos en nada de lo que se está recogiendo en los medios, en caso de que ocurriese", indicó a preguntas directas durante la presentación de resultados del banco.

Goirigolzarri declaró que lo publicado es una "auténtica sorpresa" tanto para él, que en el momento de esas supuestas escuchas ilegales era consejero delegado de BBVA, como para para José Sevilla, que también era directivo de la entidad y hoy es su 'número dos' en Bankia.

El banquero eludió valorar a Francisco González, del que fue su consejero delegado. "Fue mi jefe y presidente durante más de ocho años, pero como sabéis yo nunca hablo de personas; nunca juzgo a personas, ni para lo bueno ni para lo malo, y en este caso no voy a hacer una excepción", se excusó.

QUIERE LO MEJOR PARA EL BBVA

El principal responsable de Bankia expresó el "cariño" que le profesa al grupo BBVA, al que estuvo vinculado décadas de su trayectoria profesional, pero quiso ser cauto en sus declaraciones al estar bajo investigación, aunque sí mostró total apoyo a la entidad. "Quiero lo mejor para BBVA y su equipo", indicó.

Goirigolzarri negó tajante haberse sentido objetivo de escuchas en ningún momento y aseguró que nadie le ha llamado, ni a su 'número dos', para pedir explicaciones sobre el caso. "No, nunca he sospechado que nadie me estuviera gravando, nunca jamás", zanjó.

Al ser cuestionado si comparte la opinión del BCE de que debe agilizarse al máximo la investigación, Goirigolzarri refirió: "Yo no soy quién para dar consejos, pero estoy convencido de el que equipo de BBVA está trabajando con la máxima diligencia y profundidad" para esclarecer los hechos.

"Nosotros no estamos preocupados, estamos a lo nuestro, que es servir valor a nuestros clientes y generarlo para nuestros accionistas", aseguró, aunque reconoció que un caso así "bueno no es" para la reputación de una entidad ni del sector.

No quiso, sin embargo, entrar a evaluar la gravedad de tal práctica y si la propia entidad debería iniciar actuaciones de algún tipo, aunque sí se remitió a la carta enviada por Carlos Torres, actual presidente de BBVA, a la plantilla, donde explicaba que de confirmarse los hechos tomaría cartas sobre al asunto iniciando las preceptivas actuaciones.

DAÑO REPUTACIONAL

Al ser cuestionado sobre el daño reputacional que estos casos o la polémica reciente sentencia sobre el impuesto de transacciones patrimoniales en hipotecas sigue teniendo en el sector, Goirigolzarri admitió que el "sector tiene que hacer una reflexión seria" y tiene que "tratar de explicar a la sociedad que somos útiles".

Que mejore la imagen pasa, a su juicio, por que "la sociedad sienta que le sirves", lo que obliga a trabajar en todas las direcciones, "en la ética y la estética", "mejorar prácticas y escuchar mejor que quiere la sociedad".

En este sentido valoró de forma muy positiva las iniciativas desplegadas por las patronales (AEB y CECA) para, buscando incluso apoyo externo, tratar de mejorar la percepción que sobre la banca tiene la sociedad.

Sobre el caso específico del juicio abierto en la Audiencia Nacional sobre la OPV y donde están imputados varios exgestores del banco, incluIdo su expresidente Rodrigo Rato, Goirigolzarri negó que esté afectando al negocio. "Desde el punto de vista del negocio, creemos que el impacto es nulo. La gente diferencia muy bien el pasado y el futuro", indicó.

(SERVIMEDIA)

28-ENE-19

ECR/caa