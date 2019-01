Ugt dice que la 'mochila austríaca' no se ha debatido en el diálogo social y confía en que el gobierno no lo apruebe sin pacto

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó este jueves que el debate sobre la incorporación de la 'mochila austríaca' para el despido no se ha tratado en el diálogo social y confió en que el Gobierno no va a llegar a ningún acuerdo que no pase por los interlocutores sociales.

Así lo dijo Álvarez en declaraciones a los medios tras el acto de presentación del acuerdo que renovó el sindicato con Google para formar a los trabajadores en competencias digitales.

El dirigente de UGT fue preguntado por la posibilidad de que el Ejecutivo incorpore la mochila austríaca para el despido y lo apruebe de forma inminente.

Álvarez respondió que "si el Gobierno tiene algo que decir, que vaya a la mesa de diálogo social" y aseguró desconocer el documento del que se habla y en el que se plasma esta propuesta.

En cualquier caso, consideró que lo que toca en este momento es derogar los aspectos fundamentales de la reforma laboral del PP, para lo que hay un "interés de consenso plasmado en papel con el Gobierno".

"Ahora aparece la 'mochila austríaca', no sé si con el ánimo de que en el lugar de concretar esto y saber qué vamos a hacer con la ultraactividad, si la vamos a restaurar o no, con el control horario y con la prevalencia de los convenios colectivos, parece que hay alguien que tiene interés en que hablemos de la mochila austríaca, conmigo que no cuenten", aseveró. Aclaró que este tema no está en la agenda sindical en este momento. No obstante, dijo que debatirá cuando haya una propuesta en el diálogo social.

Álvarez añadió que "no es casualidad" que CCOO y UGT hayan convocado una asamblea de delegados en Madrid el 8 de febrero para "calentar motores" y que el Ejecutivo sepa que "las organizaciones sindicales queremos desmontar los elementos fundamentales de la reforma laboral del PP, y, o se hace con acuerdo y consenso en la mesa, o vamos a utilizar la movilización". "El Gobierno que sea consciente de que, o hay decretos, o hay movilizaciones", concluyó.

(SERVIMEDIA)

24-ENE-19

MMR/gja