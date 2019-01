Ccoo advierte de que no quiere "perder el tiempo" en el diálogo social, a la espera de si se deroga la reforma laboral

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió este martes de que a los sindicatos "no nos gusta perder el tiempo" en el diálogo social con el debate sobre si se deroga la reforma laboral de 2012 y criticó que haya debates que "no tengan ejecutividad".

En un encuentro con los medios de comunicación, el dirigente de CCOO se refirió a las negociaciones en el diálogo social sobre la reforma laboral para decir que "no nos gusta perder el tiempo".

Sordo puntualizó que "una mesa de negociación es otra cosa" y que "el Gobierno tiene que decidir si es para adelante o para atrás" con la reforma laboral de 2012. No obstante, señaló que CCOO no se va a corresponsabilizar de "cualquier producto que salga del Congreso, de algo que no responda a los patrones fundamentales de lo que hemos negociado".

El líder de CCOO se mostró a la espera de ver "cómo se reconduce lo que hemos venido negociando en las mesas". En cualquier caso, criticó los "debates que no tengan una ejecutividad" e instó al Gobierno a pasar "de la foto a los decretos ley".

Además, comentó que "la CEOE puede interpretar que tienen casi un derecho de veto sobre las mesas de diálogo social y esto es un precedente complicado" y puede "acabar debilitando de manera importante las mesas de diálogo social en los próximos meses".

Sordo aseguró que CCOO acordará una posición con UGT al respecto.

El dirigente de CCOO también afirmó que "el Gobierno no se puede escapar de esta legislatura sin abordar estos temas" y en caso de que no se acuerden con sindicatos y empresarios, "tiene que plantear un decreto ley para tratar de convalidarlo en el Congreso". Ante la dificultad del Ejecutivo para lograr los acuerdos en el parlamento, Sordo consideró que sería "muy cuestionable" que el PDCat "aguantase el tirón de situarse con PP y Ciudadanos para no convalidar ese decreto con las consecuencias que tiene".

En cuanto a las pensiones, Sordo opinó que no está tan cerca el acuerdo y que es "condición necesaria" la derogación de la reforma de 2013, del Índice de Revalorización de Pensiones y del Factor de Sostenibilidad "tal y como está actualmente formulado" para lograr el apoyo de la parte sindical en el diálogo social.

CCOO planteó que se lleve el "contador de la gestión compartida del sistema de pensiones a la situación que había en 2011" y que se aborde la vía de obtener mayores ingresos y la clarificación de las fuentes de financiación.

"El país ahora mismo lo que necesita es una certeza de la viabilidad en 30 años del sistema de pensiones", afirmó, y defendió la vuelta a la revalorización con el IPC por ley, en un momento político "bueno" para ello.

Por último, se refirió a la movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y aseguró que los actos serán similares a los del año pasado, con paros flexibles. Sordo consideró que "el 8 de marzo no puede ir de una convocatoria de huelga general al uso, el 8 de marzo tiene que ser una movilización social y cívica, con una vertiente de paro laboral y social".

