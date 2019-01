El congreso critica el "revoltijo" del real decreto ley de medidas tributarias del gobierno

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Congreso de los Diputados debatió en la mañana de este martes el real decreto ley de medidas tributarias y catastrales que el Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre y cuya convalidación parlamentaria quedó en el aire después de que varias formaciones criticaran hoy su contenido.

Entre otras medidas, el real decreto ley contempla la ampliación de la exención tributaria en el IRPF de los permisos de maternidad y paternidad para que los funcionarios también se vean beneficiados; así como la prórroga del Impuesto de Patrimonio; un régimen fiscal especial para la UEFA por la celebración en España de la final de la Champions de 2019 y de partidos de la Eurocopa de fútbol de 2020; cambios catastrales; y modificaciones en el Impuesto de IRPF de autónomos y del Impuesto de Sociedades.

Durante la defensa del texto normativo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió el voto favorable para su convalidación argumentando que, ante la situación de prórroga presupuestaria, se trata de medidas "necesarias y urgentes" y que, de no aprobarse el decreto ley, "supondría un perjuicio para la ciudadanía" y daría lugar a "discriminaciones flagrantes para algunos colectivos".

Esta situación discriminatoria, según Montero, se haría evidente con la no extensión a los funcionarios de la exención fiscal de los permisos de maternidad y paternidad, así como en el hecho de no prorrogar para 2019 los límites actuales de facturación de los autónomos en la tributación por módulos en el IRPF.

En cuanto a la actualización de los valores catastrales, la ministra defendió que "contribuye a reforzar la financiación municipal y la consolidación fiscal y estabilidad presupuestaria de entidades locales".

En el caso de la exención fiscal para la UEFA para organizadores y participantes en la final de la Champions League de 2019, que se disputará en Madrid, y de los partidos de la Eurocopa de Fútbol 2020 que se disputen en Bilbao, única sede española que albergará partidos de dicha competición, Montero defendió que se trata de un compromiso adquirido por el Gobierno de España en 2014 para poder albergar estas competiciones.

CONVALIDACIÓN EN EL AIRE

La convalidación del decreto ley quedó en el aire tras las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. Así, Bienvenido de Arriba, del PP, anunció el voto en contra de su formación al considerar "alarmante" que el real decreto "mezcla todo tipo de medidas". Además, criticó el, en su opinión, abusivo uso de la fórmula del real decreto ley por parte del Gobierno socialista, a quien también acusó de presentar normas "para pasearse pero no para debatir". Asimismo, abogó por la eliminación del Impuesto de Patrimonio, criticó al Ejecutivo por negociar cuestiones que están fuera de los Presupuestos para conseguir su aprobación y reclamó la convocatoria de elecciones.

En cuanto al PSOE, Patricia Blanquer, pidió al resto de formaciones "responsabilidad" para aprobar el real decreto al considerar que incluye "medidas para dar respuesta a varias necesidades que no se podían demorar en el tiempo".

Por parte de Unidos Podemos, el diputado Segundo González criticó que el decreto es "un revoltijo" con siete medidas diferentes de los que algunos gustan y otros no, por lo que anunció que su grupo parlamentario pedirá que se tramite como proyecto de ley. González, que criticó que el Ejecutivo apruebe reales decretos sin consultar al resto de formaciones, criticó el régimen fiscal especial para la UEFA, al considerar que la celebración de ese tipo de eventos es "una oportunidad para aumentar los ingresos", así como la forma de prorrogar año a año el Impuesto de Patrimonio y las revalorizaciones catrastrales.

También señaló el voto en contra de su formación Francisco de la Torre, de Ciudadanos, quien criticó que el Gobierno haya recurrido en 26 ocasiones en siete meses a la fórmula del real decreto ley y que en el caso de este sobre medidas tributarias, contenga "un cúmulo de cosas inconexas". "¿A qué juega este Gobierno en términos tributarios?", preguntó De la Torre criticando la política fiscal del Ejecutivo.

Así, el diputado de Ciudadanos tildó de "técnica chapucera" la prórroga del impuesto de Patrimonio y criticó el "catastrazo para que los españoles paguen más impuestos" contrasta con la exención a la UEFA y la "amnistía fiscal por anticipado a los futbolistas". Por todo ello, anunció el voto en contra de su formación y que pedirán que se tramite como proyecto de ley.

Por el PDECat, el diputado Ferran Bel anunció el voto favorable de su formación, pero criticó que un Gobierno sin los apoyos necesarios apruebe reales decretos sin consultarlo con el resto de grupos. "Es incomprensible", afirmó, para añadir que el modo de actuar del Ejecutivo "no genera estabilidad ni seriedad". Además, aprovechó para desmentir los argumentos del Gobierno sobre que si no se aprueban los Presupuestos no se podrán aprobar las medidas que incluye. Sobre este punto, Bel indicó que la aprobación de este decreto ley es el ejemplo de que muchas medidas podrían aprobarse de forma independiente a los Presupuestos.

Por parte de Coalición Canaria, Ana Oramas indicó su voto a favor al considerar varias de las medidas "oportunas y urgentes" así como "habituales".

