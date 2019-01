Para equilibrar las pensiones el IRPF debería subir un 23%

Fedea advierte de que la vuelta al IPC y el retraso en el factor de sostenibilidad eleva el gasto un 5% anual

Enjugar el déficit de la Seguridad Social, ya enquistado en el orden de los 19.000 millones de euros anuales, precisaría de una alza del 23 por ciento en el IRPF a todos los contribuyentes. Es una de las conclusiones del reciente informe de Fedea Las Pensiones Públicas: Mitos y Realidades, presentado ayer en Madrid en la sede del organismo.

Según el estudio del colaborador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada Miguel Ángel García Díaz, hay otras medidas que serían equivalentes a esa subida tributaria, tales como la incorporación de 3,6 millones más de cotizantes, el aumento de las bases de cotización o del tipo medio. En cualquier caso, en el escenario actual -en el que se ha dejado de aplicar la reforma de 2013, al volver a la revalorización de las pagas con el IPC y retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad- si no se toman medidas alternativas, el déficit del Sistema se incrementará en 3,4 puntos y el gasto anual en un 5 por ciento. Por ello, el informe de Fedea invita a adoptar medidas correctoras, que repartan entre generaciones el gasto de las pensiones y no lo carguen exclusivamente en las cohortes futuras. Las diatribas técnicas, según García Díaz, surgen de que a un sistema contributivo como es el español se le piden coberturas propias de un sistema universal, lo cual carece, a su juicio, de "coherencia interna": el Sistema no puede ser "muy contributivo y muy universal" al mismo tiempo o "tendrá problemas a medio y largo plazo".

En este sentido, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, puntualizó durante la presentación del informe que se trabajaría en favor de la sostenibilidad del Sistema si se revalorizaran con el IPC las pensiones mínimas y el resto, un poco menos. Además, en línea con las recientes recomendaciones de AIReF, abogó De la Fuente por las reformas paramétricas -las que activó la reforma de 2011: retrasar el retiro y computar más años para la pensión- y por evitar que a una generación concreta se le aplique el peso de la financiación del Sistema.

Y, como avanzó elEconomista Pensiones, el informe presentado ayer por Fedea evidencia que los jubilados españoles reciben más de lo aportado y que el grueso del déficit de la Seguridad Social procede de regímenes especiales como el del Carbón, el Mar, y el Agrario, que se llevan 9.000 millones, aproximadamente la mitad del desvío.