Errejón deja su escaño y Podemos no cierra la puerta a apoyar a Más Madrid

La decisión la tomará la dirección madrileña del partido, según Noelia Vera

Finalmente, Íñigo Errejón ha cedido a las exigencias de la que aún es su formación, al menos parcialmente. El que todavía se considera a sí mismo candidato por la formación morada a la Comunidad de Madrid renunció ayer a su escaño, aunque no ha dejado el partido. De hecho, desde Podemos no terminan de cerrar la puerta a apoyar la plataforma que él y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, abanderan para presentarse a las elecciones autonómicas y locales en la región: Más Madrid.

La renuncia de Errejón llegó cuatro días después del cisma provocado por la creación de la plataforma electoral madrileña, aunque el exdiputado aclaró que no dejará, al menos voluntariamente, la formación morada. "No podría dejar Podemos ni aunque quisiera. Lo he fundado y lo llevo tatuado en la piel, y sigo siendo militante de Podemos. Pago muy tranquilo el precio de haber adoptado la decisión correcta", afirmó.

"A veces lo correcto y lo cómodo no coinciden", precisó Errejón. Tras recibir "varias peticiones" públicas para que entregara su acta, consideró que hacerlo "dejar atrás la fase de las disputas de los partidos y centrarse en lo importante", como es ganar en Madrid.

Así, Errejón ha señalado que se va para no "alargar más" la situación y la discusión interna. "Hay que rebajar el nivel de drama. He oído a dirigentes de mucho peso de mi partido hacer afirmaciones gruesas en medios de comunicación sobre que tengo que entregar mi acta, y así lo hago", afirmó.

Posible alianza

Y en medio del desconcierto, la dirección de Podemos duda sobre qué hacer. No participar en la candidatura de Más Madrid a la Comunidad les obligaría también a abandonar la de Carmena al Ayuntamiento, puesto que pertenecen a la misma plataforma. Y a pesar de que insisten en que están "dispuestos a echarse a un lado" en el caso de Madrid, no terminan de cerrar la puerta a una alianza.

Así lo indicó la portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, quien avisó de que "será la Dirección de Madrid la que tome alguna decisión al respecto", añadió, al tiempo que sugirió que no hay plazo para que el equipo liderado por Ramón Espinar lo haga. "Le estamos dando un margen de tiempo", indicó, aunque también añadió que "rotundamente, nos vamos a presentar como Unidos Podemos".

Una colección de contradicciones, a las que se sumó la de la filial catalana de Podemos, En Comú Podem, que anunció que no celebraría primarias para elegir a sus candidatos para las elecciones municipales de Barcelona, algo que va contra el reglamento interno de la formación.