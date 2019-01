Moreno busca una transición suave con perfiles moderados en la Junta

B. Ortega elEconomista

El Gobierno reduce a once el número de consejerías con cinco independientes

La undécima legislatura en Andalucía echa a andar con un Gobierno de coalición entre Ciudadanos (Cs) y el Partido Popular, que estará presidido por Juanma Moreno Bonilla, que ha querido asegurarse una transición suave con perfiles moderados, cinco independientes -cuatro de Cs y uno del PP de Andalucía- y con seis cargos afines a su grupo parlamentario. Asimismo, reduce de trece a once el número de consejerías y no tendrá cuotas territoriales. De esta forma, Moreno quiere evitar turbulencias en su mandato, que vendrán impuestas por la falta de una mayoría en el Parlamento debido a que PP y Cs suman 47 escaños -26 del PP Andalucía y 21 de Ciudadanos-, lejos de los 55 diputados necesarios para no depender de terceros. De ahí que la colaboración con Vox haya sido imprescindible para su puesta en marcha y que ha contado con concesiones en la composición del nuevo Gobierno andaluz. Por ejemplo, la consejería de Familia que exigía Vox se llamará de Salud y Familias, mientras que Canal Sur dependerá de un nuevo ente, que tomará decisiones colegiadas entre PP y Ciudadanos.

Durante el discurso de presentación, Moreno subrayó que se trata de un "Gobierno muy pensado" que representa "el cambio político" con un Ejecutivo paritario que cuenta con seis hombres y cinco mujeres, en el que están representadas la Andalucía oriental y occidental.

Composición del Gobierno

Es la primera vez en la historia de la autonomía andaluza que el Go-bierno cambia de color y lo hace en manos de un cogobierno sin mayoría absoluta, que tendrá 11 miembros, frente a los 13 anteriores, donde el vicepresidente será Juan Marín, quien también estará al frente de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

A cargo del Partido Popular quedarán seis consejerías, entre ellas la de Presidencia y Administraciones Públicas e Interior a cargo de Elías Bendodo, hasta ahora presidente de la Diputación de Málaga y estrecho colaborador en el PP andaluz del nuevo presidente de esta comunidad; la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible será dirigida por una persona de amplia trayectoria en el PP-A y hasta ahora portavoz en el Parlamento, Carmen Crespo, quien deja su actual cargo a la secretaria general del PP-A, Loles López. Mientras que Marifrán Carazo, cabeza de lista por Granada en las pasadas elecciones, asumirá la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, mientras que Patricia del Pozo, vicesecretaria de la Ejecutiva de Moreno y persona de la más estrecha confianza de Javier Arenas, será la titular de Cultura y Patrimonio Histórico. La Consejería de Salud y Familias estará dirigida por Jesús Aguirre, médico de atención primaria; mientras que la cartera de Hacienda, Industria y Energía estará liderada por el único independiente elegido por el PP-A, Alberto García Valera, debido a su perfil técnico como inspector fiscal. Mientras que Ciudadabis ha elegido cuatro independientes como consejeros. Entre ellos están la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación dirigida por Rocío Ruiz Domínguez; la Consejería de Economía a cargo de Rogelio Velasco; la de Educación y Deporte por Javier Imbroda; y la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo por Rocío Blanco Eguren.