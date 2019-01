Diesel. la patronal petrolera critica ante reyes maroto la prohibición de los coches de combustión a partir de 2040

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), José Luis Aires, criticó este lunes en un acto con la ministra de Industria, Reyes Maroto, la decisión del Gobierno de prohibir a partir de 2040 la fabricación de vehículos con motor de combustión.

Durante la presentación en el Ministerio de Industria de la Agenda Sectorial de la Industria Química y del Refino, Aires cargó contra el anteproyecto de ley de cambio climático que ha elaborado el Ejecutivo.

El responsable de AOP advirtió de que el texto del Gobierno "podría afectar seriamente a la competitividad y la viabilidad de la industria del refino".

Mencionó tres medidas del borrador que no gustan a su patronal. En primer lugar, se refirió a la prohibición de los motores térmicos a partir de 2040. "No es una medida adecuada, desincentiva las inversiones en las industrias automovilística y de refino, y pone en riesgo la viabilidad y el empleo, además de aumentar las incertidumbres de los ciudadanos y de retrasar la compra. Hay que promocionar el desarrollo de todas las tecnologías, no prohibirlas".

En segundo término criticó la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las gasolineras, "porque va contra el principio de libertad de empresa y el de coste eficiente". En su lugar, AOP aboga por que se incentive la apertura de puntos de recarga en las gasolineras que lo vean viable.

A AOP tampoco le agrada que se prohíba la concesión de incentivos al consumo de combustibles fósiles. "Eso iría contra neutralidad tecnológica y no sería una medida de coste eficiente", afirmó Aires.

"LEY NECESARIA"

Sobre la queja de la patronal PETROLERA (PETR.82 ) la ministra le contestó en el mismo acto que la ley de cambio climático "es necesaria" y "también compleja, porque tiene que atender a intereses enfrentados".

Maroto dijo que el debate está abierto y el Gobierno quiere contar con todos los sectores y llevar la ley consensuada al Parlamento, porque es "una ley de país". "Nadie nos puede acusar de haber tomado hasta ahora ninguna medida que perjudique a la industria", afirmó.

