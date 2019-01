Brexit. ugt dice que si no hay acuerdo, pedirá al gobierno abordar la situación de los trabajadores de la línea

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó este miércoles que si no hay negociación con Reino Unido para volver a acordar el 'Brexit', planteará al Gobierno la necesidad de "trabajar a fondo" para que la situación de los trabajadores de La Línea de la Concepción (Cádiz) que se emplean en Gibraltar no se agrave.

Así lo dijo Álvarez en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar los detalles de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

El dirigente de UGT se refirió a la situación de Reino Unido, después de que el parlamento británico haya rechazado el acuerdo con la UE sobre el 'Brexit'.

Álvarez consideró que la situación es "especialmente preocupante" de cara a cómo podría afectar a los trabajadores. En este sentido, añadió que "si no hay ningún proceso de negociación con Reino Unido, si no hay replanteamiento por parte del Reino Unido en relación a la salida de la UE, nosotros vamos a plantear al Gobierno la necesidad de trabajar a fondo para que la situación difícil y compleja que viven los trabajadores de La Línea no se agrave".

16-ENE-19

