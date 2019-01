Pensiones. la coordinadora en defensa de las pensiones ve "positivo" que los gastos no contributivos de la seguridad social los asuma el estado

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones consideró este jueves que es "positivo" que el Estado asuma los gastos no contributivos de la Seguridad Social y en suma su déficit, como plantea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

En declaraciones a Servimedia, un portavoz de la coordinadora, Gerardo Ruiz, valoró el informe en materia de pensiones publicado por la Airef y consideró que la propuesta de que los gastos no contributivos de la Seguridad Social sean asumidos por el Estado es "positiva".

Sin embargo, con respecto al planteamiento de que se siga alargando la edad legal de jubilación y se amplíe el periodo de cómputo para la pensión, este portavoz de la coordinadora se manifestó en contra.

En particular, opinó que "no parece razonable" aumentar la edad de retiro "en un país donde hay un nivel de paro inmenso" y a los desempleados más mayores "no les cogen el currículum". Sobre ampliar el periodo de cálculo, dijo que "es otra forma de bajar las pensiones".

En este sentido, la coordinadora está en contra de la reforma de pensiones de 2011 y de 2013 y pide recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años.

Precisamente, el Gobierno ha manifestado su intención de ponerla en marcha, pero Ruiz lamentó que no se haya hecho aún, así como que el Ejecutivo tampoco haya fijado ya en la ley la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC.

Además, desde la coordinadora mostraron su malestar con el Pacto de Toledo al afirmar que es "inoperante" y que "hay que acabar con él", porque "cuando llegan a un acuerdo no es un acuerdo que sea implementable, es una recomendación".

También pidieron que se cuente con esta organización para el debate sobre el mecanismo de revalorización que el Gobierno quiere que se defina en el marco del Pacto de Toledo y del diálogo social.

