Larosière pide a la eurozona "solidaridad" con los países que hacen los deberes o seguirá "deteriorándose" la construcción de la ue

El exgobernador del Banco de Francia y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jacques de Larosière, reclamó hoy que la eurozona encuentre un método de "solidaridad" y "asistencia mutua" a los países más rezagados, o "el espíritu de la construcción europea seguirá deteriorándose".

Durante su intervención en la Cátedra 'La Caixa' Economía y Sociedad, donde fue presentado por el presidente de Caixabank, Jordi Gual, reconoció la necesidad de exigir a los países que entran en la eurozona que hagan ajustes, que tendrían que hacer de todas formas para reducir sus desequilibrios, porque "nadie va a pagar los platos rotos de las políticas económicas seguidas en esos países".

"Entiendo que no se puede pedir solidaridad si no has hecho estos deberes mínimos, pero una vez hechos, aunque no hayas llegado a esa homogenidad perfecta de la productividad, no se pueden exigir que sigan ajustando", afirmó, convencido de que los países ya han aplicado los sacrificios exigidos para reconducir los altos déficits o están en ello.

"No puedes pedir a Grecia que se convierta en una pequeña Alemania, más coherente con el resto de la región", porque es difícil que lo consiga por razones geográficas o, incluso, históricas que la hacen singular. "Ahora, sí puedes pedir a aquellos países que tienen menos productividad que alcancen un mix económico racional", indicó, en alusión a las medidas exigidas en el pasado reciente a varios países.

Pero, a su juicio, ahora toca "preocuparse más por el funcionamiento de la UE, de la eurozona, en lo que respecta a la solidaridad" porque su ausencia "es la causa" de las reacciones populistas y la desafección con el proyecto, que irá a más si no se encuentra un "equilibrio" entre la imposición de sacrificios y reformas y el apoyo europeo.

Larosiére lamentó que "parece que no hay voluntad" para arbitrarla aún cuando no surtirla "es como negar la existencia" misma de la Unión Europea. En este punto el exbanquero central aconsejó "inteligencia" e inspirarse en Estados Unidos, donde distintos estados conviven bajo la misma divisa, por propio interés para todos los países que conforman el euro. "Si Alemania quiere exportar sus coches al resto de la Unión, todo eso le beneficiará", sostuvo.

10-ENE-19

