Montero pide a pdecat y erc que permitan la tramitación de los pge para luego incluir las partidas que proponga el govern

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió este jueves a las formaciones independentistas PDECat y ERC que permitan la tramitación del proyecto de Presupuestos de 2019 para después tener tiempo "para que se puedan contemplar las partidas presupuestarias que quiera a bien el Govern o priorizar unos proyectos sobre otros en lo que el Gobierno propone en el capítulo de inversiones".

En declaraciones a los medios en el Ministerio de Hacienda, Montero aseguró que "estos Presupuestos son buenos para todos los ciudadanos y para Cataluña", porque aportan recursos en partidas que el Govern viene reclamando, como educación, sanidad o dependencia, por lo que afirmó no entender "cómo una fuerza que persigue el bienestar local de Cataluña vaya a renunciar a apoyarlos". "Confío en que lo piensen, lo reflexionen y antepongan el interés de los ciudadanos", añadió.

Indicó que el Ejecutivo presentará el proyecto en enero y esperará a su votación "para ver cómo se sitúan las diferentes fuerzas, no sólo los partidos independentistas, sino también PP y Ciudadanos".

En este sentido, Montero afirmó que "llama la atención que Ciudadanos no se plantee siquiera la posiblidad de aprobarlos cuando se contemplan muchas de las medidas acordadas en otras ocasiones" con ellos "en materia de avances de derechos y libertades" . "Los ciudadanos no van a compensar en las urnas a aquelos que no permiten que el país avance", añadió.

Por último, sobre la posibilidad de que cuando se presente el proyecto presupuestario se revise la previsión de crecimiento del PIB de 2019, situada actualmente en el 2,3%, Montero explicó que "el cuadro macroeconómico se va a mantener prácticamente igual que el que se envió en la prevision presupuestaria" a Bruselas y que la estimación es que se cumpla "al alza o a la baja dependiendo de condicionantes externos".

(SERVIMEDIA)

03-ENE-19

IPS/caa