Fomento decidirá de nuevo los servicios mínimos para las huelgas de ryanair

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Fomento deberá fijar los servicios mínimos para las huelgas convocadas en Ryanair los días 8, 10 y 13 de enero, tras terminar sin acuerdo la reunión de este jueves entre la aerolínea irlandesa y los sindicatos USO y Sitcpla, los convocantes de los paros.

Según informó USO, la propuesta acordada por los sindicatos contemplaba operar el 100% de los vuelos interinsulares, el 50% de las conexiones entre la península y los archipiélagos, y el 25% de los vuelos peninsulares de más de 500 kilómetros de distancia.

En dicha propuesta no se contemplan como vuelos imprescindibles ni los que tienen una distancia inferior a 500 kilómetros ni los vuelos internacionales, ya que Ryanair no es una compañía de bandera y no es la única alternativa en las principales rutas, ya que opera solo por precio.

Ante la posibilidad de que Fomento fije los mismos servicios mínimos que en las anteriores huelgas, que son superiores a los propuestos por los sindicatos, los sindicatos denuncian que "parece que Ryanair sigue siendo la aerolínea consentida del Gobierno, su niña bonita".

"No queremos una nueva huelga militarizada, en la que los trabajadores no tengan derecho a ejercerla e incluso se convoque a más tripulantes que en una jornada normal", añadió Antonio Escobar, responsable de Relaciones Externas de Sitcpla. "Esperamos un decreto acorde con el derecho a la huelga y con las resoluciones de Inspección de Trabajo que han demostrado que se vulneró el derecho a la huelga en las anteriores convocatorias".

En cuanto a los motivos de la huelga, los sindicatos lamentan que "España es ya el único país donde se está incumpliendo flagrantemente la legislación laboral, con el consentimiento del Ministerio de Trabajo, que ha sentado a Ryanair y ha mediado en la dirección general, pero no se ha impuesto sobre ella para que cumpla con las leyes si

quiere seguir haciendo negocio en nuestro país".

(SERVIMEDIA)

03-ENE-19

JBM/caa