Montero señala que en el pdecat hay "diferentes voces" sobre los pge y espera que no presenten enmienda a la totalidad

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este lunes que en el PDECat existen "diferentes voces e interlocutores" y que "dependiendo de la persona con la que se hable en nombre de esta formación se traslada una vocación de apoyar o no los Presupuestos" de 2019.

La ministra expresó, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia, su esperanza de que la formación independentista no presente enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario y dijo que "luego habrá tiempo durante la tramitación en el Congreso para dialogar seriamente".

La titular de Hacienda señaló que el PDCat es "multicoral" y que sus representantes muestran distintas opiniones de cara a permitir o no la tramitación de las cuentas públicas del próximo año. En este sentido, apuntó que mientras algunos representantes de la formación abogan por no presentar enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario, lo que facilitaría su tramitación y daría tiempo al Ejecutivo para negociar, la vicepresidenta del partido catalán y diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmó ayer que su formación votará no a los Presupuestos.

Aun así, Montero aseguró que el Gobierno "está decidido" a presentar el proyecto presupuestario y que "habrá que esperar al pronunciamiento" que las formaciones independentistas trasladen cuando llegue el momento de la votación. Mientras tanto, "nosotros seguimos apelando a lo importante para Cataluña y para España que es la aprobación de los Presupuestos y que se beneficien los pensionistas y trabajadores catalanes". "Nada más que se me ocurren motivos para apoyar los Presupuestos", apostilló.

En cuanto a la otra formación independentista en el Congreso, ERC, la ministra de Hacienda confió que apoyen las cuentas públicas al considerar que esta formación comparte muchas de las medidas contempladas en los Presupuestos.

(SERVIMEDIA)

31-DIC-18

ECR/IPS/MFN/gja