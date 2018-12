Valerio afirma que el pacto por la minería es ya una "referencia internacional"

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguró hoy en el Congreso que el pacto por la minería que ha firmado el Gobierno con los principales sindicatos del sector "sienta las bases de una transición justa y por el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, y demuestra el compromiso" del Ejecutivo "de no dejar a nadie atrás".

Valerio contestó en la sesión de control al Gobierno a una pregunta de la diputada del Unidos Podemos Ana Marcello sobre si ese acuerdo es justo para los trabajadores y las comarcas mineras.

La ministra afirmó que el pacto "ha sido valorado como referencia internacional en la pasada cumbre del cambio climático de Polonia", porque supondrá 250 millones de euros de inversión para el periodo 2019-2023, permitirá a 600 trabajadores acogerse a jubilaciones o bajas incentivadas, y conllevará programas de orientación y recualificación profesional.

La diputada de Unidos Podemos dijo que el pacto suscrito el pasado octubre entre Gobierno, patronal y sindicatos es "el pacto de las tres mentiras" porque no garantiza el futuro de las comarcas afectadas, no es un pacto ecológico porque se seguirá quemando carbón, pero ahora de importación, y no es un pacto justo porque la cifra que se destina a la reconversión es "un insulto".

(SERVIMEDIA)

19-DIC-18

JRN/caa