La cumbre del euro diluye el acuerdo de mínimos para reforzar la moneda

Europa concluyó ayer su gran cruzada para reforzar la Eurozona. Los esfuerzos continuarán, porque la unión económica y monetaria se sostiene a medias. Pero tras un año de propuestas e intensas discusiones, los líderes llegaron a la meta que se habían marcado con poco que celebrar.

La cumbre del euro aguó más aun el acuerdo de mínimos de sus ministros de Finanzas. Alemania consiguió excluir de las conclusiones cualquier referencia explícita a la garantía europea para proteger los depósitos, el pilar que le falta a la unión bancaria.

Más poder para el MEDE

Los líderes dieron el aprobado a la creación del colchón adicional para resolver bancos en apuros. También ampliaron los poderes del Mecanismo Europeo de Estabilidad, para poder ofrecer créditos preventivos a países en apuros. "Hace un año prometimos pasos concretos para reforzar la unión económica y monetaria", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. "Hoy, los líderes han cumplido con esta promesa", añadió.

Pero a pesar de la optimista lectura del timonel de las cumbres, el paquete final sabe a poco. Las expectativas eran muy elevadas, sobre todo tras la victoria de Emmanuel Macron en Francia. Las necesidades pinchan, porque la eurozona necesita más mecanismos antes de que golpee la próxima crisis.

Sin embargo, el presupuesto para la Eurozona, que pueda estabilizar países en épocas de shocks económicos, quedó desfigurado en el enésimo instrumento para apoyar reformas, similar a otros que ya existen, y reempaquetando propuestas ya realizadas. Los ministros de Finanzas tendrán que presentar los detalles de este nuevo instrumento en junio, el cual servirá para apoyar la "competitividad y la convergencia".

"Tengo la impresión de que avanzamos, pero no lo suficiente", dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. España fue uno de los socios que más claramente expresó su insatisfacción con el resultado final. "Nosotros no nos damos por satisfechos", comentó tras la cumbre Pedro Sánchez. Añadió que las medidas van en la buena dirección, "pero no son suficientes". España quiere pasos "más ambiciosos" en el frente fiscal, incluyendo un seguro de desempleo europeo para lanzar una "señal clara" a los ciudadanos para mostrarles que también avanzamos en su protección, apuntó el líder de los socialistas. "España seguirá trabajando intensamente", añadió.

Mientras los líderes discutían ayer el paquete, fuentes de Moncloa reconocieron que la batalla era difícil incluso para "salvar" el acuerdo de mínimos del Eurogrupo. Por un lado, Merkel se resistía a incluir la garantía de depósitos, que los ministros se habían limitado a devolver a la mesa técnica. El frente más numeroso lo encabezaba el holandés Mark Rutte, al frente de una docena de países en contra del presupuesto para la eurozona y en general de cualquier idea que implique mutualización de riesgos.