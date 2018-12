Gestha advierte sobre la ralentización en la tramitación de las devoluciones del irpf de las prestaciones de maternidad

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha advirtió este jueves sobre la ralentización detectada en la tramitación de las devoluciones de IRPF retenido indebidamente en las prestaciones de maternidad y paternidad percibidas en 2014 y 2015. La lentitud en las devoluciones se debe, según Gestha, a "la necesidad de aclarar las incidencias relacionadas con la información facilitada por la Seguridad Social para asegurar que se trata exclusivamente de estas prestaciones en los años correctos".

Según indicó el sindicato de técnicos en un comunicado, "los funcionarios de la Agencia Tributaria tienen que despejar todas las dudas para no cometer fallos y así evitar una reclamación posterior a los contribuyentes por las diferencias a favor o en contra que podrían producirse".

Además, los técnicos también esperan la implantación de un programa informático con el que recalcular las deducciones declaradas y añadir las deducciones no declaradas por exceso de los ingresos declarados en su día, como pueden ser las del alquiler.

Asimismo, los técnicos demandan una solución para aquellos casos en los que la exención de la prestación de maternidad y paternidad determine que ya no existe la obligación de declarar y para los de quienes no declararon por no estar obligados a ello.

Por otra parte, Gestha confía en que el Gobierno modifique la ley "para que se puedan revocar las resoluciones firmes que desestimaron esta exención, así como las liquidaciones y sanciones que se realizaron incluyendo estas prestaciones a las madres trabajadoras que no las declararon en su día". Además, los técnicos también piden que la ley permita que quienes presentaron la declaración individual puedan optar por la tributación conjunta, siempre que les resulte más favorable.

