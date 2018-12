Granado: "Estamos todos rezando para que no haya desviación de la inflación"

Madrid, 13 dic (EFE).- El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha asegurado hoy que están "todos rezando" para que no haya desviación de la inflación respecto a la revalorización del 1,6 % de las pensiones aplicada en 2018, porque no existe "ni la norma ni el dinero" para compensar una desviación.

"Nosotros este año estamos trabajando con una Ley de Presupuestos (del PP) que no tenía establecida la paga de desviación de inflación y, lo que es peor, no nos dejaron el dinero para hacer una paga de desviación de inflación", ha explicado Granado en declaraciones a los medios tras participar en un acto sobre la tarjeta social universal en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Desde un punto de vista laico, yo no tengo convicciones religiosas, estamos todos rezando por que no haya desviación de la inflación, porque no tenemos ni la norma ni el dinero necesario para aplicarla", ha añadido con ironía.

"Históricamente esto se hacía a final de año con la inflación de noviembre sobre noviembre, pero este año ni tenemos norma ni tenemos el dinero necesario para aplicarla", ha insistido.

Según ha dicho, habrá que esperar a la inflación de diciembre y confiar en que no "desborde" el 1,6 % de revalorización establecido en los Presupuestos de 2018 para las pensiones, de forma que no sería necesario abonar la paga compensatoria.

Hasta el momento solo se conoce el indicador adelantado de noviembre, según el cual la inflación interanual se moderó al 1,7 % el mes pasado, con la previsión por parte de los expertos de que se pueda seguir atenuando en diciembre.