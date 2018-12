Sanchez reprocha a rivera que exija cumplir la legalidad a la vez que se la salta en el congreso

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó este miércoles al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que exija constantemente el cumplimiento de la legalidad y de la Constitución españolas en Cataluña al mismo tiempo que se salta las normas parlamentarias en el Congreso de los Diputados.

Sánchez respondió así en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja después de que Rivera cambiara su pregunta prevista en el orden del día sobre si considera "que la actual situación política responde a las necesidades de la sociedad española" para hablar de la previsión de déficit en los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

La improvisación de Rivera causó sorpresa y perplejidad en Sánchez, que le acusó de incurrir habitualmente en "filibusterismo parlamentario" e incluso le recriminó que "tanto que habla del respeto a la legalidad, respete la legalidad que nos hemos dado en este Congreso".

Sánchez dijo "no tener problema en responder" a las preguntas que quiera Rivera pero se mostró indignado por su comportamiento. "¡Qué nivel!", llegó a exclamar antes de pedirle que formule "por escrito" sus cuestiones porque esa es "la regla del Congreso de los Diputados".

Rivera interpretó que el enfado de Sánchez demostraba que "es el presidente y no se sabe los Presupuestos" del Gobierno. Incluso, bromeó que era una pregunta sencilla y de actualidad. "No le he preguntado por la tesis (doctoral), tranquilo", apostilló.

El presidente de Ciudadanos denunció que el Gobierno insiste en un déficit del 1,8% para 2019 cuando la ley le obliga a que sea del 1,3% y auguró que ese desfase va a suponer "un agujero de 4.000 millones de euros" que después elevó a 5.000 millones.

Por eso, reclamó a Sánchez que aclare "qué impuestos va a subir, además de los que ya ha dicho" y que admitiera ante los españoles que "les va a meter otro sablazo" fiscal. "¿De dónde va a sacar los 4.000 millones?", preguntó.

Sánchez defendió que las previsiones macroeconómicas de España "coinciden con organismos internacionales" y "en buena medida" también lo hacen con las de la Unión Europea, que sin embargo ha advertido en las últimas semanas de que las estimaciones del Ejecutivo no cuadran.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno garantizó que "España va a cumplir con sus objetivos de déficit publico" y proclamó que "la Unión Europea sabe que vamos a cumplir", aunque apuntó que eso supone "abrir un gran debate sobre la fiscalidad de las grandes empresas".

