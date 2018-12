Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "Hubiésemos preferido la derogación de la reforma laboral a la subida del SMI"

A Fernando Clavijo se le nota su formación como economista. Para el presidente del Gobierno de Canarias toda buena administración pasa por una gestión económica intachable, aunque reconoce que el haber logrado que el archipiélago sea la única región que está en superávit presupuestario le puede a pasar factura política a su formación, Coalición Canaria. Por ello, reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez una flexibilización de la regla de gasto autonómica que les permita utilizarlo en servicios sociales, dependencia y sanidad. En definitiva, prestaciones del Estado del Bienestar.

¿Qué reformas piden en el marco de la Constitución? Pedro Sánchez ha sugerido su reforma de manera que el Rey pierda su inviolabilidad.

La reforma de nuestra Carta Magna no se puede hacer con ocurrencias ni globos sonda, ni lanzando opiniones personales. Ya el tema es lo suficiente serio de por sí como para no contaminar el debate. Esto de estar telegrafiándolo todo a través de los medios de comunicación es un mal comienzo para una reforma de la Constitución. Son cosas que no ayudan a que se genere el necesario ambiente de sosiego y tranquilidad.

¿Qué le pide CC al Gobierno para apoyar los Presupuestos que se llevarán en enero al Congreso?

Primero, que nos llamen, puesto que aún no sabemos qué Presupuestos van a llevar. En segundo lugar, aspiramos a que se consoliden los logros alcanzados en 2018 en las Cuentas de 2019. Pero queremos que se completen también los de este año, puesto que todavía no lo han hecho.

¿Qué queda por cumplirse?

El convenio de carreteras, el convenio de obras públicas, las transferencias de transportes, el convenio de infraestructuras educativas... Hay cosas por culminar en este 2018 y el año se acaba. Por eso pedimos que se cumpla con lo prometido y a partir de ahí negociaremos por unos Presupuestos que sean al menos tan buenos como los últimos y que consoliden los logros.

¿Qué negociarían ustedes de cara a 2019?

Que se cumpla el régimen económico y fiscal que acabamos de aprobar y lo incluido en el nuevo estatuto de autonomía, que conlleva una serie de obligaciones para el Estado, de ayudas, de compensaciones y de partidas presupuestarias que tienen que estar reflejadas. Nosotros esto se lo transmitimos ya a Meritxel Batet, que es la ministra responsable. Todo lo incluido en el estatuto de autonomía tiene que contemplarse.

De cara al próximo año se va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900. ¿Cómo valora esta medida y cómo va a afectar a Canarias, que es una de las regiones de España con sueldos más bajos?

Aquí hay dos cuestiones. Nosotros estamos de acuerdo en que el SMI se suba, aunque nos hubiese gustado que se derogase la reforma laboral en primer lugar. Lo importante es equilibrar las relaciones de fuerzas entre la organización sindical y la patronal si no queremos que al final surjan tentaciones que lleven a la destrucción del empleo. Y qué duda cabe de que la reforma laboral aprobada por el PP desequilibró totalmente las fuerzas. Es preferible que sindicatos y empresarios se pongan de acuerdo al intervencionismo de las Administraciones Públicas.

Como ya he comentado, nos hubiese gustado más, y así se lo hemos propuesto al Gobierno, que se hubiese producido una derogación de la reforma laboral. Eso posibilitaría un equilibrio de fuerzas que permitiría puestos de trabajo más estables, con salarios más dignos, y que de manera adecuada y paulatina en el tiempo pudiéramos recuperar lo que perdimos en el paso del tiempo. La subida directa sin equilibrar las fuerzas, en una región como Canarias donde muchos trabajadores del sector servicios cobran el SMI, puede llevar a la tentación de reducciones de jornada unilaterales por parte de la patronal o incluso a despidos. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que será así.

En cuanto a lo que ha comentado sobre la derogación de la reforma laboral... ¿no debería formar parte de sus reclamaciones para pactar Presupuestos?

Bueno, no está en la ley de Presupuestos, al igual que tampoco lo está el SMI. Creo que al Gobierno ahí le ha faltado decisión y valentía. Es una de las cossa a las que se comprometieron, al igual que a la subida de las pensiones no contributivas. Son condiciones necesarias para que los Presupuestos sean justos y se redistribuya la riqueza. Si queremos una sociedad más justa, tenemos que pasar por ahí.

¿Cuál es la visión del Gobierno de Canarias sobre un posible aplazamiento de la edad de jubilación, como recomiendan algunos órganos internacionales?

Hace aproximadamente dos años tuvimos la conferencia de presidentes y uno de los asuntos que se debatieron fueron las pensiones. He insistido y el presidente Sánchez se comprometió conmigo a que, en cuanto acabase de recibir a todos los presidentes autonómicos, convocaría este órgano de nuevo, algo que podría suceder en la segunda quincena de enero, para poder debatir esta cuestión. Al final, nos estamos dedicando a lo micro y nos estamos olvidando de lo macro. Estamos tomando medidas aisladas sin contemplar la totalidad del terreno de juego, y aquí lo que hay que tratar es la sostenibilidad del estado de bienestar y de las pensiones. Esto se tiene que financiar con impuestos, no tenemos una industria petrolífera que complemente los ingresos del Estado o minas de diamantes o algo similar. Nosotros dependemos de nuestra capacidad económica y de nuestra capacidad de recaudar tributos. Estamos tomando medidas sin saber cómo vamos a hacer los ingresos para sostener esos gastos, corremos mayor riesgo de equivocarnos.

Sobre alargar la edad de jubiliación... Me está pidiendo una opinión sin tener en cuenta la totalidad de las posibles soluciones. Hay muchos sistemas. Se puede bajar la pensión, dar un cheque en la jubilación, poner parte de los impuestos para sufragar directamente las pensiones... Las pensiones no tienen que sufragarse necesariamente con la Seguridad Social que pagan los trabajadores, eso lo han resuelto muchos países con parte de los impuestos. Va a depender del modelo que se aplique.

¿Cree que todas las autonomías deben jugar con reglas del juego fiscales similares?

Nosotros entendemos que el diferencial fiscal es un elemento de competitividad para atraer inversión. Si nosotros no tuviésemos ese diferencial, reconocido por la Unión Europea como región ultraperiférica y dentro de nuestro régimen económico y fiscal, no habría incentivos. Otra cosa es que, luego, con los índices correctores correspondientes, haya comunidades que tengan que contribuir más a la financiación autonómica, pero ese es un debate también que parece que se ha querido quitar de en medio. ¿Cómo vas a sostener el Estado del Bienestar y los servicios esenciales si no has resuelto el debate del sistema de financiación? Aquí se requiere un gran acuerdo para que pongamos sobre la mesa qué Estado del Bienestar queremos o qué podemos pagarnos.

¿Es un momento para debatir esta cuestión, dado el alto nivel de crispación política?

Seguimos posponiendo el debate y jugando al tacticismo político. ¿Seguimos haciendo política o gestión dependiendo de los estudios demoscópìcos o de verdad nos planteamos que este país tiene problemas y debemos afrontarlos? Aquí lo que está faltando es altura de miras. Lo que anteayer no era populismo, ahora resulta que porque entra Vox sí es populismo y está en peligro la democracia y la Constitución. Y por otro lado estás pactando con gente antisistema que quiere abolir la Constitución y quiere separarse de tu país. Creo que es necesario que paremos y pensemos. Para mí, son tan malos ERC o PDeCAT como Vox. Populistas y radicalistas, gente que no cree en el sistema.

Cuando habla de falta de altura de miras... ¿Se refiere al Gobierno central o también a las autonomías?

A todos. Yo hago autocrítica, estoy dentro de esa ecuación. Trato de hacer las cosas lo mejor posible pero cometo errores, como los demás. Necesitamos ahora más que nunca espacios para debatir con tranquilidad el futuro de este país. Las cosas no vienen bien en el panorama internacional: la salida del Reino Unido, la posición de Italia, los populismos con rasgos euroescépticos que están surgiendo en Europa, la política proteccionista de Donald Trump, el ascenso de la ultraderecha en Brasil, la bronca comercial entre Estados Unidos y China... Puede que sea porque soy economista y el tema me gusta, pero yo no veo el futuro a corto y medio plazo tan claro. Seguimos creciendo por inercia, pero si no hacemos las cosas bien lo que está por venir puede no ser mejor que lo de ahora. Puede volver a ser peor perfectamente y meternos en otra recesión. Estamos tan ocupados mirándonos el ombligo que hemos podido perder de vista el horizonte.

¿Cuáles son las reclamaciones de Canarias en materia de financiación autonómica al Estado?

Hemos conseguido algo importante, que es desvincular el Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica en el estatuto de autonomía. Esa es una gran garantía para que cuando se entre en el debate de la financiación autonómica Canarias esté en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. El REF es una compensación por la fragmentación del territorio y la lejanía..

Por otro lado, tenemos que definir el coste efectivo de los servicios y a partir de ahí tenemos que ver cómo lo financiamos. No conozco a nadie que diga que gana 1.000 euros al mes y decida comprarse un jaguar o un Lamborghini. Con esto es lo mismo. Tenemos que recuperar derechos, sí, pero ¿cómo pagamos esos servicios? De ahí que sea tan importante conocer su coste. A partir de ahí tenemos que buscar los ingresos para hacerlos sostenibles.

Uno de los graves problemas que hemos tenido en este país es el excesivo endeudamiento. Todavía la Administración Pública del Estado no ha abordado esta tarea, y eso que las comunidades autónomas ya hace dos años que acabamos de hacerla. Particularmente en Canarias hemos tenido superávit en los dos últimos ejercicios presupuestarios. Ahora el Estado no nos deja usarlo porque otras comunidades no han hecho la tarea, ni el propio Estado.

Pero tenemos que buscar esa sostenibilidad. Esta cuestión fue fruto de discusión entre Cristina Cifuentes y Susana Díaz durante la última Conferencia de Presidentes. Cifuentes decía que quería su diferencial fiscal porque se lo podía permitir, y Díaz le respondía que no era justo. Pero luego Andalucía le reconoce a sus ciudadanos unos derechos básicos sin tener el dinero para poder pagarlos y se está generando un problema por derechos que no tienen los ciudadanos de Madrid. Si eres autónomo para el gasto también lo tienes que ser para el ingreso.

No ha mencionado la habitual reclamación de Canarias para una flexibilización de la regla de gasto autonómica.

Bueno, es una de las condiciones para apoyar Presupuestos. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, puesto que esta reclamación viene de antes. Nosotros somos conscientes de que el Estado no ha hecho la tarea y que sigue teniendo un déficit superior. Por eso lo que hace es comerse el superávit de ayuntamientos y, en este caso, de Canarias para poder enjuagar sus Cuentas ante Bruselas. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos. A lo que no estamos dispuestos es a que Canarias, que tiene unos indicadores sociales fruto de mala y peor financiación durante años que otras regiones, no pueda utilizar ese superávit. No hablo de endeudarnos para pagar el gasto corriente, pero sí poder utilizar el excedente que tenemos para pagar educación, sanidad o dependencia. Ese es uno de nuestros caballos de batalla.

¿Cree que el haberse tenido que estrechar tanto el cinturón le va a pasar factura política a Coalición Canaria en las próximas elecciones autonómicas?

Ya hemos tenido un coste político porque los ajustes los han tenido que hacer los ciudadanos, y eso genera desafección hacia unas administraciones que son incapaces de dar respuestas. Pero estamos en el mundo de la postverdad, en el que los políticos dicen lo que la gente quiere oír, y eso es lo que nos ha llevado al populismo, que ha surgido tanto por la derecha con Vox como por la izquierda con Podemos. O con el independentismo, con ERC y PDeCAT.

¿Teme a los populismos en las próximas autonómicas?

El populismo es fruto de los propios partidos constitucionalistas. Somos responsables de su surgimiento, no podemos mirar para otro lado. Si dices blanco cuando estás en la oposición pero luego dices negro cuando llegas al Gobierno, y viceversa, al final generas el populismo. Cuando se gestiona mal, llega la época del recorte y no se asumen con valentía las cosas que se tienen que hacer para mantener el Estado del Bienestar , si no que se le echa la culpa al otro. Al final las cosas acaban contagiándose.

Un ejemplo es Europa. Cuando se entró en la Unión Europea, se asumió una pérdida de determinadas competencias como estados, como las monetarias. Con la crisis, como no se ha podido devaluar el euro, se ha tenido que devaluar a la clase obrera. Cuando tenías que tomar determinadas decisiones, decías que te obligaba Europa. Si Europa es el mal, desde este punto de vista, ¿cómo no van a surgir movimientos euroescépticos? ¿Cómo el ciudadano, al que se le está diciendo un día sí y un día también que el malo es Europa, va a entender que en realidad Europa es positiva?

¿Vox y Podemos son lo mismo para usted?

Sí, lo son.

¿Cree que en algún momento Vox puede lograr la situación institucional que, a través de elecciones, ha conseguido Podemos?

Para mí, que soy constitucionalista y que soy una persona más gestora que política, veo la situación con preocupación. Estamos ahora mismo cerrando la salida del Reino Unido y también el nuevo periodo presupuestario para la UE, que seguramente no lo cierren ni esta Comisión ni este Europarlamento. El 26 de mayo hay unas elecciones europeas, y la configuración de este parlamento europeo, con los movimientos que hay en Francia, Alemania, España, Italia y Grecia, y algunos países de Europa del Norte y del Este, puede ser muy complicada de gestionar. Este movimiento populista si existe es porque hay gente que compra lo que dice. Otros les votarán porque están hartos del resto. Pero la realidad es que están ahí. La realidad es que en Andalucía han obtenido 400.000 votos. Y eso lleva a una polarización de la sociedad.

Usted ha achacado el ascenso de Vox a una política de gestos del Gobierno.

Al final la actitud con Cataluña, gestos de alta carga ideológica como la exhumación de Franco, con todos los problemas por resolver en este país... Al final eso genera un movimiento de resistencia en una parte de la población que se organiza. Se nos polariza el país.

¿Está usted a favor de la exhumación de Franco?

Si los padres de la Constitución, tras la Guerra Civil y después de 40 años de Dictadura, fueron capaces de anteponer el interés general de un país y ponerse de acuerdo en una Carta Magna, en una Transición, y perdonar, ¿por qué estamos reabriendo heridas? Es que no me parece relevante.

¿Eso es un sí o un no?

No es ni un sí ni un no. Es una reflexión. No me parece relevante ahora mismo el asunto. Me parece oportunismo para satisfacer determinados estudios demoscópicos con los que se consideraba que se obtenía mejor posicionamiento en la franja de la izquierda. Pero cuando gestionas tienes que anteponer el interés general al de tu propio partido. Y hacer las cosas como se han hecho en Canarias: con alto coste para mi formación política. Pero hoy en día es la comunidad mejor gestionada económicamente de toda España.

¿Cómo abordará el Brexit una región que recibe tanto turismo inglés como Canarias?

La libra se va a devaluar y hay mucho británico que viene con el paquete turístico completo. Corremos mucho riesgo de que se acaben yendo a Egipto, a Turquía o al Caribe. Tenemos que reforzar la presencia en segmentos turísticos más altos, para que al final con menos turistas tengamos el mismo gasto. Por otro lado, vamos a tener un problema con la conectividad. El tráfico aéreo de personas se va a ver mermado con el Reino Unido. Si no tenemos aviones que traigan a los turistas ingleses, la cosa va a estar complicada. Pero además, como región ultraperiférica, para nuestras exportaciones de alimentos, como tomates y pepinos, contábamos con compensaciones para el transporte, que van a desaparecer, en 2023 como muy tarde, y eso va a repercutir en el sector primario.

Hay zonas de las islas a las que un bajón de visitantes va a afectar gravemente, puesto que dependen del número de camas hoteleras que puedan cubrir.

Por eso necesitamos reforzar la promoción en el Reino Unido para no perder visitantes. Nuestros mercados principales son Reino Unido, Alemania y la Península. El Reino Unido tenemos que seguirlo trabajando, e irnos a un segmento al que le afecte menos la devaluación de la libra. Ir a por gente cuyo destino turístico no dependa de 100 libras más o menos. Pero la cuestión de las camas nos obliga a abrirnos a nuevos mercados: el francés, el ruso... Por otro lado, el encarecimiento de los billetes de avión entre la Península y Canarias impide que la recuperación llegue a este mercado, el peninsular. No hemos recuperado el que había antes de la crisis. Tenemos la percepción de que los billetes han subido, pero el Ministerio de Fomento no nos da la información.

En los Presupuestos regionales para 2019 han propuesto una bajada de cinco décimas del IGIC. ¿Cuál puede ser la consecuencia de la medida?

Está cuantificada en unos 140 millones, junto con otras medidas fiscales que hemos incluido. De cara a los precios no va a tener ninguna consecuencia, pero es una condición que nos impuso el Partido Popular para apoyarlos las Cuentas.

¿Y el IGIC de coste cero para la electricidad?

Ahí lo que queríamos era abaratar la factura eléctrica del ciudadano. Con esta medida, va a ser entre un 3 y un 7% más barata. La diferencia entre la exención del IGIC y el tipo cero es que el productor no se lo podía desgravar, y eso perjudicaba mucho a la implantación de las energías renovables.

Y además de esto... ¿Qué propuestas maneja Coalición Canaria para los próximos comicios?

Al principio de la legislatura nos planteamos que si queríamos de verdad cambiar las cosas teníamos que hacer reformas estructurales de verdad. Cuando estudié Economía vimos una serie de problemas en Canarias, que eran los mismos que cuando más tarde llegué a la Presidencia de Gobierno. En esta legislatura nos hemos centrado en financiación autonómica, en sacar el REF ella – lo cual nos ha permitido disponer de 700 millones más- , en adaptar aspectos fiscales a la nueva economía, el estatuto de autonomía, la ley del suelo y la ley de servicios sociales, esta última por culminar. Nos queda ahora mucho por hacer. Hemos puesto los cimientos de la casa, pero nos queda llevar la mejora económica a las familias, que las rentas crezcan, que se pueda desarrollar un cambio de la economía canaria que le permita ser menos dependiente de los servicios y del turismo , que podamos dar el salto a una economía mucho más digitalizada y que nuestro sistema educativo no siga fabricando titulados que no tienen entrada en nuestro mercado laboral y se nos van fuera.

¿Qué efecto pueden tener las promesas del Gobierno en materia de energías renovables para Canarias?

De momento no se ha hecho nada. Nosotros estamos esperando a la segunda subasta, que no se ha hecho todavía. El Gobierno dice que la va a sacar antes de final de año. Yo ya lo dudo. Toda la energía renovable eólica que se instaló en España en 2017 fue en Canarias. Nosotros en estos años hemos duplicado la implantación de renovables. Tanto es así que vamos a acabar la legislatura con un 20% de la energía consumida en Canarias renovable. Y para 2025 planeamos llegar con el 45%. Ahora mismo estamos frenados porque no se ha sacado la subasta que tenía que salir el 10 de septiembre. Tenemos el compromiso de la ministra de Transición Ecológica para ello, pero a día de hoy no sabemos cuándo va a salir. Tenemos los proyectos, con las declaraciones de impacto ambiental aprobadas, pendientes de adjudicar.