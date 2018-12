El vídeo que define a una España Global más allá de los tópicos

La Secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha presentado hoy en el Auditorio CaixaForum Madrid el vídeo This is the real Spain con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Constitución española. El audiovisual cuenta con la participación de personalidades relevantes del mundo de la política, la cultura y la empresa que destacan la posición de España como uno de los países más modernos y abiertos del mundo.

"Este breve vídeo que hoy preestrenamos forma parte de una campaña dirigida más allá de nuestras fronteras, con la que queremos contar a todo el mundo como es España en realidad, más allá de tópicos causados por la pereza mental y de bulos interesados de quienes querrían que España siguiera sumida en la noche de la tiranía", ha manifestado la secretaria de Estado durante el acto, añadiendo que reivindicamos "la España luminosa, confiada y alegre que hemos creado en estos cuarenta años de democracia".

Irene Lozano ha explicado que hay "mucha gente que quiere levantar fronteras y muros, entre los países y dentro de los países, sirviéndose de mentiras, reinterpretaciones y noticias falseadas". "No podemos permitirnos que se destruyan consensos sobre lo que significa la 'libertad', la 'democracia', sobre lo que significa decidir en un país democrático, y por ello hemos llamado a esta campaña, This is the real Spain, 'La España real'", ha insistido, recordando que los hechos describen a nuestro país como una democracia plena, libre, confiable, pacífica y tolerante.

Tras presentar el vídeo, la secretaria de Estado de la España Global ha invitado "a todos los partidos políticos" a "difundirlo en todos sus actos" porque es "una cuestión de Estado defender esta España como marco de convivencia".

Personalidades importantes

El audiovisual presentado en CaixcaForum, realizado por el creativo Manu Cavanilles, recoge declaraciones de Pierre Moscovici, Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Financieros; Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas; José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE; Fuencisla Clemares, Directora General de Google España y Portugal; y María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. También participan el periodista Iñaki Gabilondo, el director de orquesta Daniel Barenboim, el chef José Andrés, la cineasta Isabel Coixet, la soprano Ainhoa Arteta, la bailaora Sara Baras y el actor Richard Gere.

This is the real Spain presenta al país como una democracia consolidada, conseguida gracias a una transición ejemplar basada en la reconciliación, que se ha convertido en un referente mundial. Destaca la etapa de paz, progreso y convivencia más larga de la de la historia de España, así como la diversidad de lenguas, culturas e ideas que conforman su sociedad. También subraya la posición de nuestro país como una de las mejores democracias del mundo. Según el prestigioso semanario The Economist, sólo existen 19 democracias plenas en el mundo, y España es una de ellas.