Gobierno, sindicatos y empresarios acuerdan el plan de choque por el empleo joven 2019-2021

La Mesa de Diálogo Social de empleo y relaciones laborales, integrada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, han acordado el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.

En un comunicado conjunto del Ministerio, las organizaciones sindicales y empresariales, señalaron que este acuerdo se ha alcanzado "a la vista de la necesidad de adoptar medidas positivas para promover e impulsar el empleo de las personas jóvenes a través de un plan integral que materializa el compromiso de los integrantes de la Mesa", y tras el proceso de negociación, debate y discusión en el marco del diálogo social. De esta manera, los empresarios, que a día de ayer no estaban en el pacto, finalmente se han sumado.

En el comunicado conjunto señalaron que el plan se remitirá al Consejo de Ministros para su aprobación y a la Mesa General de Diálogo Social. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el plan se aprobará en la reunión de ministros de este viernes y contará con una dotación de 2.000 millones de euros.

Este plan fue anunciado por Sánchez en el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado a mediados de julio para informar sobre su programa de gobierno.

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, detalló esta semana que el plan contempla un total de 50 medidas de actuación que afectan a materias como la orientación, la formación, el emprendimiento, la igualdad de oportunidades o la mejora del marco de la Garantía Juvenil.

En particular, señaló que se han marcado objetivos "realistas" como reducir la tasa de paro juvenil en 10 puntos porcentuales, hasta el 23%; incrementar la tasa de actividad en 20 puntos, hasta el 73,5%; incrementar la contratación indefinida un 15%; reducir la brecha de género, y formar en competencias digitales o lingüísticas y en competencias básicas de lengua y matemáticas para quienes no han terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, se desarrollará una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios, se creará el Estatuto del Becario y se eliminarán las prácticas extracurriculares.

05-DIC-18

