Trabajo confirma que el Plan de Choque por el empleo juvenil se aprobará antes de que acabe el año

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha afirmado este martes que el Plan de Choque por el empleo juvenil se aprobará antes de que acabe el año en Consejo de Ministros, aunque no ha indicado la fecha exacta.

En la rueda de prensa de valoración de los datos del paro, la responsable de la Secretaría de Empleo ha asegurado que aunque no se está consiguiendo que los empresarios se sumen a este acuerdo, sí que se está consiguiendo acercar posturas con las organizaciones sindicales.

Pese a ello, Valdeolivas ha señalado que esto no significa que no se estén incorporando las aportaciones que la CEOE ha hecho en todo el proceso de elaboración del Plan. "En el Plan de empleo joven las distancias no son tan relevantes como lo que parece indicar la falta de acuerdo", ha añadido.

"Confío en que en esta misma semana, que nos volvemos a reunir, las posiciones se entiendan y sean lo suficientemente cercanas como para poder dar un sí a este Plan de Choque, porque compartimos objetivos", según la secretaria de Estado.

En esta línea, Valdeolivas ha resaltado que se ha incorporado la colaboración público privada y ha afirmado que espera que esta sea "una línea de colaboración que también tenga frutos".

"Estamos debatiendo con total franqueza y en un clima de colaboración y confianza notables y transitamos hasta ese momento del acuerdo final, que es lo relevante y lo que permite incorporar posturas", ha subrayado, tras afirmar que todo el Ministerio sigue apostando por el diálogo social para enriquecer los documentos.

En concreto, este Plan de Choque dispone de seis ejes de actuación y cuenta con un total de 50 medidas que afectan a diferentes materias. Con esta herramienta, el Gobierno quiere reducir la tasa de desempleo juvenil 10 puntos, hasta el 23%; incrementar la tasa de actividad de este colectivo 10 puntos, hasta el 73%; reducir un 20% la brecha de género e incrementar un 15% la contratación indefinida.

La secretaria de Empleo ha recordado que los jóvenes son un colectivo "diana" a efectos de contratación temporal. También ha puesto de relieve que con el plan se pretende impulsar la formación de este colectivo en materias lingüísticas, digitales y en sectores estratégicos. "Es un plan ambicioso del que esperamos palpables resultados", ha resaltado.