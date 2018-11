Pisos.com alerta de que "el retraso en la primera compra de una vivienda hace crecer la frustración entre los jóvenes"

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

"El retraso en dar el paso a la compra provoca la emancipación tardía y acrecienta el sentimiento de frustración en la juventud", según el informe de balance del sector inmobiliario en 2018 y previsión para 2019 del portal inmobiliario Pisos.com.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, alerta de que "la compra de primera vivienda se está retrasando". "El comprador ya no es tan joven, sobre todo en las grandes ciudades".

El estudio analiza que los propietarios novatos ahora tienen incluso 40 años o más, mientras que antes de la crisis financiera en España la primera vivienda se compraba antes de los 35.

Esto no significa que la población joven no quiera comprar, si no que no puede porque sus escasos ahorros y su capacidad de endeudamiento chocan de frente con los altos precios y el porcentaje máximo de financiación", alerta Font.

Todo ello lleva, según el informe de Pisos.com, a un "sentimiento creciente de frustración en la juventud, que ve que no puede salir de la esfera paterna y formar su propia familia".

A pesar de todo, el estudio sí prevé una mejora en la venta de viviendas. Pisos.com espera que las hipotecas concedidas para la compra de viviendas en 2018 se sitúen alrededor de las 350.000, un 11% más que el año pasado y el mejor dato desde 2012.

El total de transacciones en compraventa de viviendas rondará las 520.000 viviendas, según la previsión de Pisos.com. Si finalmente esta es la cifra, el aumento sería de un 11,97%, respecto a las 464.423 viviendas que se compraron y vendieron en 2017, según los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

