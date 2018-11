Presupuestos. el gobierno reconoce que no podrá aprobar todas las medidas que quiere tomar a través de reales decretos

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este lunes que la totalidad de mejoras que pretenden llevar a cabo a través de los presupuestos "no se podrán plasmar a través de reales decretos".

Montero reafirmó las pretensiones del Ejecutivo de Sánchez de aprobar los presupuestos. "Vamos a trabajar de forma intensa en ello, pero si no es posible, se arbitrarían las medidas que son urgentes para que la recuperación llegue a las familias en forma de reales decretos", explicó la ministra en declaraciones a la prensa antes de participar en un acto por el 40 aniversario de la Constitución.

La ministra de Hacienda reconoció que "es evidente que todo aquello que contienen los presupuestos no se podrá plasmar en forma de reales decretos". "Los reales decretos no son sustitutivos del proyecto de presupuestos, son solo una primera aproximación a lo que son cuestiones claves que deben ir acompañadas de proyectos presupuestarios".

Por ello, aprovechó para hacer un llamamiento al resto de formaciones políticas para que se sienten a negociar para aprobar las cuentas. "Hay que sentarse a hablar con todos porque merece la pena apostar por estos presupuestos", comentó.

"Sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo para mejorar el sueldo mínimo interprofesional (SMI) o las pensiones. El PP y Ciudadanos pueden defender otras cuestiones que les parezcan de interés, pero eso no implica que no se puedan sentar a hablar de cuentas públicas. Una cosa no está reñida con la otra", sentenció antes de participar en el acto organizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La ministra, además, afirmó que están trabajando "intensivamente en la conformación del presupuesto". "Estamos intentando mover la posición del PP, de Ciudadanos y de los nacionalistas".

A pesar del llamamiento, Montero reprochó a los otros partidos políticos que "están más preocupados por hablar de otros temas y no por hablar de mejoras en educación o sanidad". "Nuestra prioridad es hablar de mejoras para los ciudadanos y del Estado del Bienestar, pero cada formación tiene sus prioridades", comentó la ministra.

Montero también lanzó un dardo a los independentistas. "Nosotros siempre hemos dicho que no vamos a interferir en procesos judiciales. Los límites han estado claros desde el primer momento y el Gobierno se ha mantenido firme". La ministra, a pesar de esta postura, afirmó que "merece la pena hablar de cosas más allá del debate territorial que es lo que más interesa a los nacionalistas".

26-NOV-18

