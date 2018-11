Másmóvil ficha a dos exdirectivos de jazztel

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El Grupo MásMóvil ha fichado a dos exdirectivos de JAZZTEL (JAZ.MC )para un nuevo proyecto mixto de servicios y telecomunicaciones, según ha anunciado la propia empresa este lunes.

Másmóvil contará con el ex director comercial Pablo López y el ex director de tecnología y operaciones Vicente Casciaro para "un proyecto de nueva creación que pretende cubrir de forma innovadora las necesidades demandadas por los clientes senior que hoy en día no encuentran productos y servicios adecuados".

Los dos exdirectivos y MásMóvil serán socios fundadores e inversores relevantes en el capital social del nuevo proyecto, que pretende salir al mercado en el plazo de un año.

"Es una gran alegría poder atraer a nuestro grupo personas de gran talento y colaborar con profesionales de éxito y de demostrada experiencia en la creación de valor en beneficio de nuestros clientes", indicó el CEO de MásMóvil, Meinrad Spenger.

