El pp no logra frenar en el congreso la subida del impuesto al diésel

El PP no encontró hoy respaldo suficiente en el Pleno del Congreso para sacar adelante su proposición no de ley contra la subida del impuesto al diésel anunciado por el Gobierno.

Los populares pedían en su iniciativa que no se subiese el gravamen "al menos hasta que se produzca una transición ordenada de tecnologías, por el impacto negativo que tiene sobre el empleo y sobre las clases medias y los colectivos más vulnerables".

La diputada del PP Teresa Palmer denunció que la subida de este impuesto es "puramente recaudatorio" y que lo único que hace es "demonizar al diésel" por "una voracidad fiscal difícil de entender".

Socialistas, Unidos Podemos, PNV y ERC mostraron su rechazo a la proposición no de ley del PP. La diputada del PSOE Pilar Lucio dijo que la decisión del Ejecutivo "no es recaudatoria, sino disuasoria a largo plazo", porque las instituciones europeas están avisando a España de que no está cumpliendo sus obligaciones medioambientales.

Lucio aseguró que el Gobierno hablará con la industria de la automoción sobre todas las medidas de aplicación progresiva que le afecten, y criticó al PP por presentar esta proposición después de "siete años sin hacer nada" para apoyar a los vehículos menos contaminantes.

Desde Unidos Podemos, grupo que ha pactado con el Gobierno la subida de este impuesto, Josep Vendrell tachó de "vergonzoso" que el PP "se presente como defensor de los vulnerables y de la clase media". "Es el colmo del cinismo", dijo Vendrell, quien, sin embargo, expresó su temor de que el Gobierno de Sánchez quiera darle un "envoltorio mediambiental" a la subida del impuesto cuando su objetivo es "recaudatorio".

Idoia Sagastizábal, del PNV, reprochó a PP y Ciudadanos que carguen contra el Gobierno en este asunto, usando la cuestión fiscal del diésel como "un arma arrojadiza". "No vamos a apoyar esa proposición, cuando aún no sabemos cómo se va a hacer y cuando el Gobierno está hablando con el sector", explicó.

Xavier Eritja, de ERC, lamentó que el PP presente esta iniciativa en el Parlamento, cuando desde La Moncloa "solo ha favorecido energías contaminantes y no ha apoyado a las renovables".

Por Ciudadanos, Rodrigo Gómez manifestó que "es difícil hacerlo peor" que el Gobierno en este asunto del impuesto del diésel. "Lo han decidido sin planificación ni consenso, movidos o por un sectarismo ideológico o para sacar dinero para contentar a sus socios populistas e independentistas", indicó el representante de la formación naranja.

