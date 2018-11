Los transportistas piden al gobierno que actúe ante el caos en las carreteras francesas

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte de España (Fenadismer) y la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) pidieron este martes al Gobierno que tome medidas ante el "caos" generado en las carreteras francesas por las protestas en contra de la subida de los impuestos a los carburantes.

En un comunicado, la CETM explica que tras tres jornadas con múltiples incidentes en las carreteras de Francia con bloqueos en las principales vías de circulación y de estaciones de suministro, la situación este martes no ha mejorado y continúan las retenciones en los puntos neurálgicos del transporte internacional.

"Hasta la fecha, nuestros conductores se encuentran atrapados en varios bloqueos, en condiciones infrahumanas, tirados en las cunetas, y sin poder cumplir su misión de transportar bienes y suministros", denuncia esta organización.

Por ello, solicita la intervención del Gobierno español ante su homólogo francés para "exigirle que actúe de forma urgente para normalizar la situación en las carreteras francesas y garantice la libertad de movimiento de personas y mercancías".

En la misma línea, en una nota de prensa, Fenadismer denuncia la pasividad y complicidad de la gendarmería francesa en los bloqueos a carreteras que mantienen los "chalecos amarillos" e insta al Ministerio de Asuntos Exteriores a que "actúe inmediatamente ante la situación de "precariedad personal" en que se encuentran los transportistas atrapados".

"Si bien Fenadismer respeta el derecho a manifestarse, ello no puede ser a costa de utilizar como "rehenes" a miles de transportistas y de conductores que no tienen responsabilidad alguna sobre los motivos de la protesta, más aún cuando la gendarmería francesa no está actuando para garantizar el derecho fundamental a la libre circulación, lo que denotaría una cierta complicidad con los manifestantes", añade.

Por último, Astic demanda el cumplimiento de la ley en el marco de la libre circulación de personas y mercancías por todo el territorio europeo, incluido el país galo y muestra su oposición "a cualquier tipo de barrera al transporte por carretera en Francia, ya que limita la circulación a los cerca de 20.000 camiones que atraviesan Los Pirineos cada día".

