Ugt amenaza con movilizaciones en la automoción ante los "globos sonda" del gobierno

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

UGT anunció este viernes que estudia la convocatoria de movilizaciones en el sector automovilístico, como medida de presión para que el Gobierno "clarifique sus planes" para la industria tras "las filtraciones y globos SONDA (SONDA.CHL )(SONDA.CHL )que está lanzando" y que están creando "incertidumbre" a los dos millones de trabajadores de la automoción en España.

La advertencia de movilizaciones llegó en un comunicado horas después de que el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, acusara al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en unas declaraciones en Antena 3 recogidas por Servimedia, de haber generado una "alarma absolutamente innecesaria" con su anuncio "irresponsable" de que se prohibirá la fabricación de vehículos de diésel, gasolina e híbridos a partir de 2040.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA-UGT) ha enviado una carta a Pedro Sánchez en la que expresa su "preocupación" "por las filtraciones interesadas que se lanzan desde el Ejecutivo y por que éstas no vengan acompañadas de medidas concretas que clarifiquen la industria del automóvil que queremos para nuestro país".

La central sindical cree que las declaraciones reiteradas del Gobierno sobre las limitaciones futuras en la matriculación y adquisición de vehículos "perjudican gravemente al sector, y más cuando estas informaciones no vienen acompañadas de medidas concretas que vayan allanando el camino y adelantándose a las necesidades futuras del sector automovilístico en nuestro país".

La federación recuerda que las plantas existentes en España no tienen capacidad de decisión en la elección de los modelos y productos que se fabrican en España y por ello ve preciso ser "muy prudentes" y coordinar cuidadosamente las medidas destinadas a facilitar una transición ordenada y justa hacia el vehículo eléctrico que tenga en cuenta a toda la industria que subsiste alrededor del automóvil (fabricantes, industria auxiliar, talleres, concesionarios, aseguradoras, distribuidores, gasolineras, compañías eléctricas, etc.). "Es mucho lo que nos jugamos como para andar sembrando dudas repetidamente", señalael comunicado.

UGT-FICA recordó que lleva años "clamando en el desierto" por alcanzar un Pacto de Estado que "ponga luz sobre la industria que realmente queremos y necesita este país y coordine la labor de todas las administraciones, sectores y subsectores industriales, además de la que llevan a cabo el resto de agentes que intervienen en los procesos industriales, sin que hasta el momento hayamos pasado de las declaraciones favorables a los hechos".

"ANSIEDAD"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reprochó al Ejecutivo en sus declaraciones al programa 'Espejo público' que haya actuado al anunciar un borrador normativo con el veto a los vehículos de combustibles fósiles a partir de 2040 movido por "una ansiedad por tener titulares".

A su entender, es un anuncio que tiene un efecto "absolutamente perverso, porque genera mucha incertidumbre" en la ciudadanía y en los "dos millones de trabajadores" del sector de automoción en España, que exporta el 85% de su producción.

"Se está poniendo en riesgo la transformación de unas fábricas de un sector en el que queremos que España siga teniendo peso en el nuevo coche", afirmó Álvarez. "Es irresponsable, no es la primera vez y llueve sobre mojado, ya lo advertimos cuando la ministra (de Transición Ecológica) dijo que el diésel tiene los días contados. Entonces bajaron las ventas del diésel al 30%, y ahora no sabemos muy bien las repercusiones que va a tener este anuncio, al hablar del 2040 o el 2050 en una hipótesis que ya veremos cómo va funcionando".

Para Álvarez, el anuncio de que se vetará la venta de coches con diésel, gasolina e híbridos significa además "incomodar a los fabricantes de coches que están en nuestro país". "Me parece razonable que el Gobierno no tenga esta ansiedad por meterse en algunos charquitos, e ir viendo cómo se desarrolla en el conjunto de la UE", subrayó. "No tenemos que aspirar a ser campeones en la UE, sino coordinarnos", manifestó.

El responsable de UGT dijo que le ha transmitido al Gobierno que este es un tema "que hay que tomar con mucha responsabilidad, y que aunque sean borradores, se está poniendo en entredicho a una parte muy importante de la industria".

(SERVIMEDIA)

15-NOV-18

JRN/gja