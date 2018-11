Tensión en los aeropuertos argentinos ante larga espera por protesta sindical

Buenos Aires, 8 nov (EFE).- Miles de personas continúan a la espera en los principales aeropuertos argentinos después de que trabajadores de la estatal Aerolíneas Argentinas iniciaran a primera hora de hoy una protesta, lo que ha llevado a la cancelación de al menos 258 vuelos nacionales e internacionales.

El aeropuerto donde se vivió con más intensidad fue en el Aeroparque Jorge Newbery, ubicado en Buenos Aires, donde los afectados aguardan desde hace horas a la espera de información para poder continuar con sus viajes, en su mayoría vuelos nacionales.

La protesta, que se estima ha afectado a cerca de 31.000 pasajeros, es encabezada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico, miembros de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de Argentina y la Unión del Personal Superior.

De acuerdo con la aerolínea, la protesta consiste en la realización de asambleas en los principales aeropuertos, lo que impide el normal desempeño de tareas.

"Salía a las 11.30 (de la mañana) pero está cancelado. No nos dan información si va a salir hoy, si va a salir mañana... Pero yo no puedo irme que no sea hoy. Pierdo todo si no me voy hoy", explicó a Efe Norma Brugaleta, una porteña que planeaba ir a las Cataratas de Iguazú (noreste) por sus bodas de oro.

Su reclamo se une al de su marido, quien lamenta que ellos no tienen "la culpa" de que los sindicatos aéreos hayan convocado las asambleas para reclamar por mejoras salariales.

Una situación similar vive una agrupación de brasileños originarios de Río Grande del Sur (sur de Brasil), que se encuentra encallada en Buenos Aires a la espera de poder ir hacia la patagónica localidad de San Martín de los Andes, donde hay un encuentro de coros que comienza este viernes y que dura tres días.

"Estamos frustradísimos porque íbamos a conocer Bariloche y pasó todo esto aquí y no hay ningún pronóstico de Aerolíneas Argentinas y estamos aquí sin saber lo que hacer, la verdad. Nos comunicamos por internet como ellos piden y nadie responde, no tenemos ninguna respuesta", explicó Meli Brun en nombre de su grupo.

Jessie Inman, un canadiense que también quería ir a Iguazú, denuncia que "es bastante caótico" y asegura que tanto ella como su marido están "decepcionados" por no poder continuar con su viaje, que iniciaron en Toronto y que llevaban un año organizando.

Otra afectada es la argentina María Rosa Despoulis, quien reclama por los constantes paros de servicios y transportes debido a las demandas sindicales de diversa índole y que forman parte del día a día de la capital.

"En un país como el nuestro no pueden pasar estas cosas porque uno está negado de todo. No podemos viajar, no podemos hacer nada porque no sabemos si cuando llegamos va a andar el avión, va a andar el tren si tenemos que ir en tren, si van a salir los colectivos... Es muy triste lo que está pasando", lamentó.

Su vuelo, que ya debería haber partido, iba a El Calafate, donde se encuentra el mundialmente conocido glaciar Perito Moreno y que iba a ver por primera vez.

Hasta el momento, 258 vuelos han sido cancelados -Aerolíneas gestiona 340 en total por día- y las asambleas sindicales continúan sin asegurar la vuelta a la normalidad de los aeropuertos.