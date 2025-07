Carlos Puig de Travy: "Europa necesita más 'hubs' aéreos. Si no es en Barcelona, será en otro sitio"

Carlos Puig de Travy seguirá liderando el Colegio de Economistas de Cataluña. Tras su reciente reelección como decano, De Travy repasa en esta entrevista los proyectos de la corporación profesional, que en los últimos años ha ganado relevancia en el debate público. Además, el economista, que también dirige las divisiones de auditoría y consultoría de Crowe en España, se moja sobre asuntos como la ampliación de El Prat y la fiscalidad: "Si me preguntas si hay margen para bajar impuestos, te respondo que por supuesto".

Acaba de ser reelegido como decano. Antes de hablar de nuevos proyectos, ¿qué destacaría de su anterior mandato?

Yo tengo una faceta académica, pero también soy profesional y hombre de empresa. Dirijo una firma de servicios profesionales con más de 600 personas. Pues bien, yo no me postulé, sino que vinieron a buscarme porque pensaron que sería un buen decano. Entonces terminaba mi mandato como presidente del Consejo Directivo del Registro de Economistas Auditores. Cuando me lo propusieron me ilusionó mucho, porque yo había trabajado por la profesión para toda España, y me motivó hacerlo también para Cataluña y Barcelona. En seguida conectamos con Àngels Fitó y formamos una junta de gobierno. Decidimos cambiar un poco la organización del colegio aprovechando que había cuatro personas que se jubilaban en un año, entre ellos el gerente y el secretario técnico. También apostamos por digitalizar la entidad. Otro objetivo era ganar relevancia ante la sociedad posicionándonos en temas de país, como la financiación, la opa al Sabadell y la ampliación del aeropuerto.

¿Todas estas medidas han aumentado el ritmo de colegiación?

Los economistas no tenemos reserva de actividad. Por tanto, lo que debemos hacer es ofrecer servicios. Le hemos dado mucha importancia a la formación con la Aula d'Economia. Tener este servicio muy desarrollado y orientado a las necesidades de los profesionales es la base de la colegiación. Además, la mayoría de los colegios profesionales debemos ser más atractivos para la juventud y las mujeres. Nosotros tenemos un 27% de colegiadas y nuestra junta fue la primera paritaria. En la de este mandato hay 11 mujeres y nueve hombres. Y una tercera palanca que debemos desarrollar son los economistas de empresa. Por todo esto también hemos creado nuevas comisiones, porque todo tiene una derivada económica, como las de industria y de relaciones laborales y gestión del capital humano.

¿Cuántas altas tienen ahora?

Aproximadamente, tenemos unos 150 nuevos colegiados cada año.

¿Alguna nueva iniciativa para los próximos años?

Celebraremos una jornada de la economía. En el colegio ya organizamos jornadas de sostenibilidad, auditoría, contabilidad, concursal... Tenemos la jornada de los economistas, pero queremos tener una jornada sobre la economía catalana. También estamos pensando en crear un observatorio.

Recientemente, concluyó la cuarta edición del Congrés d'Economia i Empresa. ¿Satisfecho?

El Congrés es uno de los activos intangibles de Cataluña. No creo que haya en el mundo un congreso de estas características que sea similar. Llevamos dos años trabajando en este congreso y hemos hecho 17 o 18 presentaciones de los 10 ejes. Nuestro congreso se basa en el diálogo, pero también en las contribuciones: hasta 219 en esta edición. Entre septiembre y diciembre, crearemos un grupo de trabajo para recoger las propuestas más importantes y las iremos compartiendo para que haya una transferencia directa del conocimiento. Hay otra cosa importante: este congreso también se aplica a la práctica. No solo a la ideología, sino que muchas aportaciones son de tipo práctico. Es decir, se ponen sobre la mesa políticas públicas para dar respuesta a los problemas de la sociedad.

¿Bajo su mandato habrá un quinto congreso?

Sí, de hecho forma parte del programa de la candidatura. Solo ha habido cuatro congresos y muy separados entre sí. De ahora en adelante, cada cuatro años habrá un congreso. Únicamente se puede hacer uno por mandato. Si hiciéramos más no daríamos la misma calidad.

Abriendo el bloque de actualidad: el Govern ha presentado un proyecto para desbloquear la ampliación del aeropuerto de Barcelona. ¿Tirará adelante?

Definitivamente. Hace cuatro años, en la primera entrevista que tuve como decano con Jaume Collboni, que entonces era teniente de alcalde, ya le trasladé que el colegio estaba a favor de la ampliación. Al final, la ampliación de la pista representa un problema técnico y requiere una inversión pequeña. Lo que necesitamos es la terminal satélite, la ciudad aeroportuaria, la modernización de los otros aeropuertos catalanes... eso es un foco de desarrollo económico brutal. Barcelona necesita un aeropuerto internacional. Si queremos más turismo de negocio, debemos tener en cuenta que la gente no viene si no tiene conexión directa. Si se celebra un congreso internacional en Barcelona, pero para llegar se debe volar a Londres y hacer transbordo... En cambio, si se hace en Madrid se llega directo. Es un factor diferencial.

¿No entrarán en competencia los aeropuertos de El Prat y Barajas?

Europa necesita más hubs aéreos. Si no se hace en Barcelona, será en otro sitio. No es un problema de país, sino de que se necesita otro hub en el sur de Europa. Además, el transporte de mercancías con vuelos de larga distancia es básico para productos de valor añadido y cuando se necesita rapidez.

En alguna ocasión, ha afirmado que no comparte que Cataluña sea un infierno fiscal. Pero, ¿no hay margen para bajar impuestos?

Evidentemente. Y para quitar algunos. Se suele afirmar que la presión fiscal en España es menor que en otros países. Sí, pero porque la presión fiscal consiste en dividir el PIB por los impuestos. ¿Por qué no se habla del esfuerzo fiscal, que estamos al 117%? Otro tema: ¿por qué no se deflactan las tarifas? A veces se afirma que no se han subido los impuestos. Pero si hay inflación y se mantienen las tarifas, un contribuyente salta de escala y paga más. Un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos señala que en España el porcentaje de fiscalidad a las empresas sobre el PIB está por encima del de la Unión Europa y la OCDE. Si me preguntas si hay margen para bajar impuestos, te respondo que por supuesto. Debe hacerse para ser más competitivos.

Siempre se da vueltas al modelo productivo de Cataluña. ¿Hacia dónde debería evolucionar el tejido productivo?

Creo que el programa del presidente de la Generalitat está muy acertado. Una parte importantísima es la reindustrialización de Cataluña. La industria es lo que da mayor valor compartido porque genera puestos de trabajo de calidad. Cataluña debe apostar por llevar el PIB industrial al 22% o 23%. Si llegamos al menos al 20% o 21% ya estaría bien. Y tenemos industrias: la petroquímica, el agro... también tenemos otras que no se ven como el packaging. ¿Por qué han venido AstraZeneca o Chery a Barcelona? ¿Porque les gusta Barcelona? No, porque hay una infraestructura industrial a su alrededor.

Hace pocas semanas, se han roto las conversaciones entre PSC y Junts para flexibilizar la reserva de 30% de VPO. ¿Cómo lo valora?

El 30% es un desastre. Veremos si el año que viene con los nuevos presupuestos se vuelve a plantear, pero de momento está bloqueado políticamente. Nosotros somos uno de los colectivos que, antes de que esta política se pusiera en marcha, ya dijimos que no funcionaría. El problema es que hay quien piensa que así haremos vivienda social y lo que logramos es que no se haga vivienda.