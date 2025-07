Verano 'perdido' para la hostelería en cuanto a su digitalización

Con la entrada del verano, el sector hostelero está en el punto de mira al ser clave para la economía española en los próximos dos meses. En este sentido, la digitalización y presencia en internet de los bares y restaurantes es fundamental, ya que los turistas seleccionan o no un lugar en función de las visitas y comentarios que tenga -y si son positivos o no- en Internet. Por que si, actualmente, visitar una ciudad o un país que no conocemos es sinónimo de sacar el teléfono y mirar en Google el lugar más cercano y que mejores reseñas tenga para visitarlo.

Ente este contexto, los locales hosteleros en España no se han preparado digitalmente para las vacaciones de verano -la que más turistas reciben las ciudades españolas-, ya que tan solo un 18% cuenta con redes sociales y las probabilidades que tienen de aparecer recomendados en internet es de apenas un 28,8%, según los datos ofrecidos por la empresa especializada en servicios de marketing digital para pymes, Beedigital.

Si desglosamos los datos por provincias y tenemos en cuenta las que más visitantes reciben en los meses de verano (Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana), son solamente el 24,9% de los restaurantes los que tienen la probabilidad de aparecer tan solo una vez en Google, lo que supone 3,9 puntos por debajo de la media nacional, que se encuentra en el 28,8%. Solamente Navarra (29,7) y el País Vasco (30,8%) están por encima de la media.

A pesar de ello, son el 65% de los restaurantes de esas provincias los que tienen perfil en Google, 2 puntos por encima de la media. Por su parte, son los restaurantes de Melilla (23,4%), y Extremadura (23,6%) los que tienen menos posibilidades.

En los últimos años se ha vuelto más imprescindible que nunca estar presente en redes sociales y tener un perfil diferenciador para destacar en ellas y que los productos o servicios que se ofrecen sean más conocidos.

En este sentido, y con los datos sobre la mesa, solo el 18% de los comercios del sector Horeca cuentan con una cuenta de redes sociales, porcentaje que es 10 puntos inferior en Melilla (solo el 8%) y que es superado por 3 puntos en Navarra (el 18% de sus restaurantes tienen presencia en alguna red social).