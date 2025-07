Bruselas congela a España 1.100 millones del quinto tramo por no sacar adelante el impuesto al diésel

Tras más de medio año de dilaciones, esperas y revisiones, España recibe al fin del quinto pago del Plan de Recuperación de la pandemia. La Comisión Europea ha desembolsado este lunes casi 23.000 millones de euros del quinto tramo de fondos Next Generation y préstamos que se han aglutinado como parte del quinto desembolso. El Ejecutivo comunitario ha sancionado a España con un pago parcial al considerar que el Gobierno no ha cumplido con todos los hitos y objetivos comprometidos en este tramo. Es así que ha reducido el pago final en 1.100 millones por no cumplir con el impuesto al diésel y la digitalización de entidades regionales y locales.

El Ejecutivo comunitario ha considerado que el Gobierno no cumple con dos de los hitos enmarcados en este quinto desembolso del plan de Recuperación. Por un lado, el impuesto al diésel para el cual el Gobierno no ha logrado recabar los apoyos necesarios en el Congreso para sacar la medida adelante. Un objetivo de especial relevancia porque formaba parte de la reforma fiscal comprometida ante Bruselas.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario considera que España no ha cumplido con el hito relacionado con la digitalización de las entidades locales y regionales para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Gobierno. "El grueso del hito está cumplido, si bien la Comisión ha pedido más tiempo para seguir trabajando en el análisis de parte de las evidencias presentadas, a fin de poder evaluar su cumplimiento completo", apuntan desde el ministerio de Hacienda.

Además, Bruselas considera que España no ha cumplido con uno de los hitos del primer desembolso de fondos, el de la temporalidad de los interinos. Ante lo cual Bruselas retirará de subsiguientes pagos a España 627 millones de euros para compensar este incumplimiento.

Bruselas había suspendido a España, como parte del cuarto desembolso, la entrega de 158 millones de euros vinculado al cumplimiento del programa de digitalización e innovación para pymes. Una cuantía que se incluye en los 23.000 millones de euros que Bruselas entrega a España este lunes.

España acumula un retraso de un año y medio con respecto al calendario inicial del plan de Recuperación. El quinto pago estaba previsto para el primer semestre del 2024, aunque se solicitó a Bruselas a finales del pasado ejercicio. El Gobierno presentó, al tiempo, varias adendas al plan de Recuperación en las que adelantó hitos y objetivos de subsiguientes pagos, es decir, del sexto, séptimo y octavo desembolso, de tal manera que se adelantó parte de la financiación de estos pagos, tanto fondos como préstamos.

De esta forma, la cuantía total del quinto desembolso ascendía a 23.900 millones de euros, entre 8.000 millones en fondos Next Generation y 15.900 millones de euros. Se adelantaban 55 hitos y objetivos de los siguientes tramos que consideraban que se habían cumplido.