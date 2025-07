Pedro Barato (Asaja): "Acabar con la PAC como política específica sería la mayor traición al campo europeo"

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultoras (Asaja) sigue de cerca los primeros pasos de la negociación de las Cuentas europeas que temen que recorten los fondos destinados a la política agraria y acaben con su configuración actual como política autónoma. Así lo explica su presidente, Pedro Barato, al atender a elEconomista.es.

La Unión Europea ha comenzado a elaborar los próximos presupuestos con el foco en Defensa, ¿temen que vayan a reducir los fondos de la política agraria?

Tenemos dos temores y espero que no se cumpla ninguno. El presupuesto para Defensa es necesario y es importante para la Unión Europea, pero no puede hacerse a costa de desmantelar la Política Agraria Común (PAC)que fue la base de la construcción de la antigua Comunidad Económica Europea. Tenemos el temor de que quiten dinero a la política agrícola para ir pagando los fondos Next Generation que algunos países ya han dicho que hay que empezar a pagar. Creemos, y por eso vamos a hacer una manifestación el día 16 en Bruselas, que los mejores misiles, tanques, drones y munición es que no falte alimentación.

¿Qué presupuesto demandan que se destine a la PAC hasta 2034?

La Comisión Europea tiene que entender que la PAC tiene que tener como mínimo el mismo presupuesto que en el actual más la inflación que hemos sufrido en este periodo.

En los últimos meses se ha comentado que la Comisión quería unificar la PAC con otros fondos comunitarios, ¿cuáles serían las consecuencias de este cambio?

Unificar los fondos comunitarios significa la desaparición de la PAC como política específica y autónoma. Si además se recorta el presupuesto, lo que implicaría es una caída directa en la salida de los agricultores y los activos agrícolas. Si esto se confirma sería la mayor traición que le van a hacer al campo europeo.

También se habló de la posibilidad de vincular estos fondos al cumplimiento de hitos a nivel de país.

Eso parece ser que está perdiendo fuerza porque la mayoría de los estados miembro mostraron rechazo a este fondo único que agrupe la política de cohesión y la PAC, a través del Consejo de Ministros de los responsables de agricultura de los 27. Actualmente se da una incoherencia, el Partido Popular Europeo lidera la Comisión y se presenta como garante del mundo rural, pero permite que la PAC pierda peso y financiación. Y se está dando una divergencia con el Parlamento Europeo, de forma que cada órgano va por un lado.

¿En qué sentido?

El Parlamento Europeo va más por las posiciones que defendemos nosotros en lugar del presupuesto único y las restricciones por las que aboga la Comisión. En cambio, el Parlamento defiende los dos pilares, el de las ayudas directas de la PAC y el del desarrollo rural, que es muy importante para España.

¿Cómo valoráis las posiciones que están adoptando el PP y el PSOE?

Nosotros hemos estado con los eurodiputados españoles y la verdad es que hay poca diferencia entre el PSOE, el PP e incluso Vox en líneas generales. No comparten lo que defiende la Comisión ahora mismo, el problema es que esto acaba de empezar, lo que se haga este mes es importante, pero queda mucha negociación hasta que sea aprobado por los jefes de Estado.

Algunas voces reclaman que esta política se descentralice, ¿cuál es vuestra posición al respecto?

Podemos criticar la PAC, pero lo que es cierto es que ha llegado a todos los rincones de los pueblos de España cuando se ha hecho una política europea. Y tenemos el ejemplo de determinadas ayudas que las comunidades autónomas o el Gobierno tardan mucho en pagarlas. Todo lo que sea quitar el compromiso europeo, es ir en contra de los agricultores, y en particular, de los españoles. La renacionalización de la PAC es una barbaridad, aunque hay que esperar a la reunión del Comité de Agricultura y Desarrollo Rural para ver si se pone sobre la mesa.

Los últimos años han estado marcados por el conflicto en Ucrania y actualmente se debate sobre qué papel tiene que adoptar la UE, ¿cómo se debe actual respecto al cereal ucraniano?

Es sencillo, hay que ayudar a Ucrania, pero no se puede hacer arruinando a los agricultores españoles. Tiene que haber unos periodos transitorios en las importaciones, porque necesitamos más de lo que producimos aquí, pero también hay que hacer unos contingentes para no poner en peligro el grano español. Con los costes de producción y los precios que tenemos, ahora mismo peligra el sector de los cereales. La tonelada se sitúa por debajo de los 200 euros y se requiere una producción mínima de 4.000 kg cereales a la que la mayoría de las explotaciones no llegan. Tenemos precios de hace 32 años y sin embargo, en los productos que necesitamos para producir ya nos sitúan los precios al nivel de 2026.